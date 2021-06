Com biquíni pp, ex-BBB Flay empina e deixa bumbum gigante aparente: ‘Gostosa’

A cantora e ex-bbb Flay mostrou que sabe ser sensual e provocante. Nesta sexta-feira (18), ela compartilhou na sua conta do Instagram dois cliques de deixar qualquer um babando. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, posou vestindo um biquíni branco bastante sensual que valorizava suas curvas. Com informações do UOL.



O bumbum avantajado da ex-sister ficou em evidência na fotografia. E para completar o look, ela apareceu usando um chapéu e caprichou no carão. "Vocês não estão preparadas", provocou na legenda.

"Gostosa", elogiou a amiga Pocah. "Muito musa", disse outro seguidor. "Sei lá! te acho tão gostosa", brincou a colega de confinamento Ivy Moraes.