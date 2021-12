Casal revela qual o segredo para fazer a relação durar

Um casal norte-americano causou rebuliço na internet após revelar que o segredo do relacionamento é se separar a cada dois meses. Segundo eles, a dinâmica é uma opção para ambos conseguirem manter uma relação feliz e duradoura tendo personalidades tão diferentes. As informações são do Metrópoles.

Juntos há três anos, a dupla faz uma pausa de uma ou duas semanas a cada dois meses. Nesse período, é proibido tentar manter qualquer tipo de contato com o parceiro, seja por telefone, e-mail ou mensagens. Conforme eles, a alternativa, mesmo incompreendida por muitas pessoas, é a melhor maneira para que eles consigam realizar seus desejos individuais sendo pessoas tão diferentes.

