Um caminhão frigorífico que estava abastecido de legumes tombou na avenida João Paulo II, no bairro do Castanheira, em Belém, no final da tarde desta quarta-feira (28). O acidente ocorreu por volta das 17h20 numa curva localizada no sentido Ananindeua/Belém. Ninguém ficou ferido.

Caminhão carregado de legumes tomba na João Paulo II (Ana Laura Carvalho / Especial O Liberal)

Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que estava a caminho da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). O condutor não detalhou o que pode ter provocado o tombamento. Mas, ainda segundo a polícia, ele informou que estava desde o último sábado (24) na estrada, quando saiu de Minas Gerais.

Matéria em atualização!