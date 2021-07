Ator aparece nu em nova série da Netflix e tamanho do pênis impressiona espectadores

Uma cena específica de “Sex/Life”, a nova produção da Netflix, tem causado furor nas redes. Isso porque, no episódio 3, minuto 19:53, o personagem Brad, interpretado por Adam Demos, exibe seu nu frontal. Os telespectadores ficaram abismados com o tamanho do “documento” e logo passaram a questionar se não houve algum truque. As informações são do Hugo Gloss.

Em entrevista concedida ao Collider, a criadora da série, Stacy Rukeyser, acabou com parte desse mistério. “Não, não é um dublê de corpo. As pessoas geralmente me perguntam se é real ou é uma prótese. O que eu posso dizer é o mesmo que o Adam Demos diz sobre isso, que é: um cavalheiro nunca conta vantagem. Então, vamos deixar isso pra imaginação do público”, desconversou.

Adam também falou à Entertainment Weekly, na semana passada (25), sobre a cena explícita. “Discutíamos sobre tudo: movimentos das mãos, respiração… Nas cenas de sexo, a respiração se torna algo emocional, então discutíamos sobre isso e, ao mesmo tempo, sobre o que nos deixava mais confortável. Tivemos muita sorte de trabalhar num ambiente tão incrível. Todas aquelas cenas estão lá por um motivo, porque elas guiam a história e os personagens, para que você consiga ver em que pé eles estão emocionalmente”, acrescentou.

Na série - que acompanha o triângulo amaroso formado por Billie Connelly (Sarah Shahi), o marido Cooper (Mike Vogel) e o ex-namorado bonitão, Brad (Adam Demos) - , muitas cenas picantes surgem, mas nenhuma mexeu tanto com o emocional dos fãs como o nude de Adam. Confira algumas das reações mais divertidas, abaixo:

👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 Sex/Life, episódio 3, 19 minutos e 53 segundos. 👀👀👀👀👀👀👀👀 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 28, 2021

vei aquilo é real ou é protese como fizeram em sex education? — ɟernando cat vittar, the creator 𐂂 (@_levelofconcern) June 28, 2021

e não é que a Netflix mostrou um nude frontal em sexlife EU TÔ CHOCADA COM A TROMBA ALBINA pic.twitter.com/TBit5t6jkB — triste e com T (@zcklima) June 25, 2021

O tamanho do pênis desse homem SOOOOCOOORRROOOOOO #sexlife — Gabi (@gabidanzer) June 26, 2021