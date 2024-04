Exclusivo: Xamã é sucesso garantido na música, na TV aberta, no streaming e em breve nos cinemas

Neste fim de semana, Xamã desembarca em Belém para uma apresentação gratuita. O artista se apresenta neste domingo (21), a partir das 17h, com o rapper Owerá, na programação da Semana dos Povos Indígenas.

O show será no “Palco Encantaria”, localizado na Praça Dom Pedro II.

Xamã é um artista bastante conhecido pelo público brasileiro, principalmente nos palcos. Dono de diversos hits, o carioca de Sepetiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem sido apontado como um dos grandes nomes da cena musical e agora da interpretação.

O público começou a conhecer o artista em 2022, quando ele ganhou uma longa matéria no Fantástico, da Rede Globo. A produção apresentava o músico ao Brasil, que alcançava com "Malvadão 3" a marca de música mais ouvida no Brasil, pelo Spotify, no primeiro semestre daquele ano.

Além disso, com o hit bateu o 1º lugar no Spotify brasileiro e português, e 38º no mundial; o número 1 no YouTube de Portugal e 4 no Brasil; e a 1º posição no Brasil no iTunes, Shazam e Deezer.

Em 2023, com a música “Leão”, feat com a cantora Marília Mendonça, os dois conquistaram a marca de canção de língua portuguesa mais ouvida da história em 1 dia, com mais de 1,9 milhões de reproduções. A canção foi um legado deixado pela artista, que morreu em 2021.

Se na música Xamã já tinha sucesso garantido, ele resolveu surpreender como ator, e a estreia foi logo na novela das 9 da TV Globo. Xamã vive o Damião no remake de Renascer, do autor Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, responsável pela primeira versão.

Damião é um jagunço misterioso contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Ele se apaixona por Ritinha (Mell Muzzillo), mas perderá o rumo de casa quando Eliana (Sophie Charlotte) chegar à fazenda. O triângulo amoroso tem gerado um alvoroço no público, porém as cenas íntimas com Eliana também estão nos assuntos mais comentados na web.

Agora, o público também tem oportunidade de conhecer Naldinho, em Justiça 2, série original do Globoplay. Esse foi o primeiro trabalho de Xamã como ator, gravado há dois anos, mas só chegou agora na plataforma.

Depois da teledramaturgia e do streaming, Xamã se aventurou também no cinema. O cantor interpreta Nivaldo, no longa Maníaco do Parque. Ele estará no papel do proprietário de uma oficina de motos e chefe de Francisco de Assis Pereira, personagem principal da trama.

Maníaco do Parque não tem data de lançamento anunciada, mas terá estreia em 2024.

Acompanhe a entrevista exclusiva com Xamã realizada no Rio de Janeiro, na estreia de Justiça 2:

1- Xamã, o público já te conhecia na música, mas agora está conhecendo o Xamã ator, que tem agradado. Como tem sido essa resposta do público?

X: Está sendo daorá! O retorno da galera está sendo ótimo. A gente tem se aplicado bastante nos projetos, não só agora em Renascer, mas também, em Justiça 2, que foi o nosso primeiro projeto. Tem também o Maníaco do Parque. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então a gente se envolve bastante. O retorno tem sido maravilhoso.

2- Tu estás em Justiça 2, e a série toca muito as pessoas. Tu como homem preto também deves ter te sentido tocado. De que forma achas que a série vai tocar o público?

X: Meu personagem é o Naldinho, que é do núcleo da Nanda Costa. Ele é o parceiro de crime da Milena, interpretado por ela, era um dos amigos que talvez desviasse o caminho dela. E ele era um pouco apaixonado por Milena. Essa história retrata muito sobre muitas realidades do Brasil, de não ter muitas oportunidades e acaba optando pela vida fácil, que nem sempre dá certo. O correto é a gente sempre andar de acordo com o que conseguimos de justiça.

3 – Em Renascer, o público está dividido, uns torcem para que Damião fique com Eliana (Sophie Charlotte) e outros para que ele fique com Ritinha (Mell Muzzillo). Como tem sido essa confusão que tens gerado na cabeça do público?

X: Isso é do texto original do Benedito Ruy Barbosa, desde 1993, já tinha esse dilema. É muito bacana ver o público participando desse dilema dos personagens, do triângulo amoroso. Está sendo muito daorá o retorno da galera!

4 – Como está a questão da música, destes uma parada ou tem novidade por aí?

X: Sempre tem música nova! Lançamos ‘Quando A Gente Ama’, já está com mais de 2 milhões de streamings no Spotify, daqui a pouco tem mais lançamento por aí! Esse é o rimo.