Tina Turner - A rainha do Rock'n'Roll

Frequentemente chamada de a “rainha do Rock ‘n’ Roll”, foi uma das maiores cantoras de todos os tempos, conhecida por sucessos como “What’s Love Got to Do with It” e “(Simply) The Best”.

Tina nasceu Anna Mãe Bullock, em 1939, filha de meeiros pobres, perto de Nutbush, Tennessee, uma comunidade rural ao norte de Memphis, que mais tarde ela tornou famosa em sua canção autobiográfica “Nutbush City Limits”.

Tina Turner foi aclamada como um ícone feminista e, em 2003, compareceu à noite do Kennedy Center Honors, onde estrelas como Oprah Winfrey, Al Green e Beyoncé se juntaram ao presidente George Bush para prestar homenagem.

Em 2020, ela lançou uma versão atualizada de “What's Love Got to Do with It?” Na época, entrou no top 40 do Reino Unido, tornando-se a primeira artista a alcançar o feito em sete décadas distintas.

Um ano depois, Turner vendeu os direitos de seu trabalho para a administração da BMG Rights por mais de $ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões) e foi incluída no Hall da Fama do Rock 'n' Roll

Antes de morrer, Tina Turner foi tema de um musical no West End de Londres que contava a história de sua vida incrível.

"Eu permaneci no caminho do começo ao fim", Tina.

O colunista em registro no espetáculo "El Musical de Tina Tuner", na Espanha (Arquivo Pessoal)

Em uma de minhas viagens pela Espanha tive o privilégio de conhecer o espetáculo: TINA: O Musical de Tina Turner, que é uma verdadeira celebração a esta mulher excepcional.

Veja o que a crítica falou do musical:

“Raramente ouvi uma audiência com esse ruído poderoso.”

NEW YORK TIMES

“É irresistivelmente edificante”.

HOLLYWOOD REPORTER

“Eufórico, comovente e totalmente alegre”.

PEOPLE MAGAZINE

Tina Tuner e Pelé (Divulgação)

Tina no Rio

Uma das passagens de Tina Turner pelo Brasil, em 1988, rendeu a artista um recorde mundial. O Guinness World Records registrou que a artista estabeleceu o recorde mundial para a “maior participação paga em um show para um artista solo” ao se apresentar para aproximadamente 188 mil pessoas no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A cantora, considerada rainha do Rock, morreu nesta quarta-feira (24) em Zurique, na Suíça.

De acordo com o livro, Tina substituiu o recorde anterior, que pertencia a Frank Sinatra, que tocou para 170 mil pessoas, oito anos antes, no mesmo local. A artista subiu no palco do show em um carro alegórico da Beija-Flor, que ainda tinha Joãozinho Trinta como carnavalesco.

P. A. White é o aniversariante da semana (Divulgação)

Parece piegas, mas um dos maiores presentes que podemos receber na nossa vida é uma amizade verdadeira.

Hoje eu destaco a vida desse grande amigo que o entretenimento me deu. Paulo Augusto Ribeiro ou, como os amigos e seus fãs o conhecem, “P.A. White”, do I Love Pagode!

Parabéns, amigo! Você é o reflexo do talento e bondade que existem neste mundo.

Tenho honra de ser teu amigo.