Em foco, cultura pelo Brasil e no mundo!

IGUALDADE RACIAL

A deputada estadual Livia Duarte apresentou proposta que altera o Estatuto da Equidade Racial no Pará (Lei n° 9.341, de 11 de novembro de 2021), reservando em editais voltados para o setor cultural lançados pelo Poder Público, no mínimo, 40% das vagas a candidatos negros que se submetam a processo seletivo pelo critério cor, preta ou parda.

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

As empresas são consideradas grandes influenciadoras do comportamento das pessoas atualmente. Isso tem mudado sua forma de gestão, devido principalmente, ao aumento contínuo da preocupação com o meio ambiente. No Pará, o jovem Marcos Gaia tem se destacado com sua empresa MGC Recicle, que tem feito um trabalho sensacional unindo sustentabilidade, economia e inovação, com um olhar moderno e, ao mesmo tempo, conscientizando a população quanto à importância do meio ambiente.

No último dia 20 de junho, nosso excelso senador Beto Faro trocou de idade! Desejo a esse amigo um novo ciclo de realizações, novos projetos e uma caminhada próspera!

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Codem, nesse último final de semana, realizou um grande mutirão de regularização fundiária em parceria com o Governo do Estado. Já são mais de 8 mil títulos emitidos graças ao programa Terra da Gente da prefeitura de Belém. Os bairros contemplados dessa vez foram a Pedreira e a Cremação. A meta é alcançar 22 mil famílias e proporcionar a entrega de títulos de propriedade para população que precisa.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O vice-presidente da Codem, Luis Rodrigo Teixeira, esteve presente na 17ª edição do Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que aconteceu no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia durante os dias 20, 21 e 22 de junho de 2023.

VIDA SAUDÁVEL

A Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará, com apoio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, promoverá o Circuito Pará de Corridas - Etapas: Marituba e Bragança. Esse projeto realizará corridas em razão da vulnerabilidade social como meio de assistência à comunidade, promovendo a solidariedade e a prática de atividades físicas saudáveis, enquanto se contribui para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

IBERMÚSICAS E IBERESCENA 2023

Ibermúsicas lançou, no dia 1º de junho de 2023, novas chamadas públicas para apoio financeiro às diversas manifestações musicais da região ibero-americana. Atualmente, o fundo Ibermúsicas recebe recursos de 15 países, entre os quais o Brasil, por meio da Fundação Nacional de Artes – Funarte/Ministério da Cultura (MinC). Até 26 de julho, são aceitas inscrições para o Iberescena em três linhas de apoio: Criação em Residência, com aporte de até 10 mil euros; Coprodução de Espetáculos de Artes Cênicas, com auxílio de até 15 mil euros; Programação de Festivais e Espaços Cênicos, com até 20 mil euros por projeto.

CREDENCIAMENTO DE COLETIVOS DAS CULTURAS POPULARES

A Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para o Credenciamento de Coletivos das Culturas Populares. O edital tem como objetivo regular a contratação de fazedores de cultura que tenham interesse em prestar serviços em eventos, ações e projetos promovidos pela instituição. Os interessados devem se cadastrar via formulário online a partir de 15 de maio de 2023.

ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE DANÇA

O 10° Encontro Latino-Americano de Dança, Performance e Ativismo - Dança à Deriva 2023 está com convocatória aberta para propostas artísticas, no formato presencial, para compor sua programação. As inscrições devem ser feitas via formulário on-line, até 25 de junho.

COMISSÃO DE TURISMO E ESPORTE

À frente de uma das mais importantes comissões da Alepa, o deputado estadal Lu Ogawa vem ganhando, cada vez mais, destaques no cenário com projetos e proposições inovadoras. Alguns projetos que merecem destaque são: que o Estado consigne recursos para as academias de letras; solicitação às prefeituras e câmaras municipais de todas as regiões do estado para que enviem uma síntese de quais planos estratégicos, diretrizes, projetos, programas e calendário de eventos relacionados a pasta do Turismo e Esporte; apoio para a adequação do antigo prédio da agência do BANPARÁ, para que funcione o novo espaço da casa da cultura no município de Viseu; implantação do projeto Usina da Paz no Distrito de Outeiro, reforma geral da EEEM Presidente Castelo Branco no município de Paragominas, e outros.

BRASIL BRILHA NA QUADRIENAL DE PRAGA

O Brasil recebeu prêmio de Melhor Trabalho em Equipe na Mostra dos Países e Regiões da 15ª Quadrienal de Praga (PQ'23), na capital da República Tcheca, com a exposição Encruzilhadas: acreditamos nas esquinas. O Ministério da Cultura, a Fundação Nacional de Artes e a Associação Grafias da Cena Brasil são os realizadores da representação brasileira.

EDITAL CULTURA LIVRE

O Edital Cultura Livre é a nova versão do edital Pauta Livre e tem como objeto a oferta de pautas em espaços da FCP (Teatro Margarida Schivasappa e Praça do Povo), nas Uzinas da Paz e muitos outros espaços, públicos e privados existentes nos municípios paraenses, além de possibilitar o mapeamento da oferta de equipamentos culturais por todo Pará.

O deputado estadual Renato Oliveira está sendo o maior incentivador da cultura do nordeste paraense. O parlamentar patrocinou mais de 20 quadrilhas juninas nas cidades Capanema, Tracuateua, Bragança e Augusto Corrêa.

CONCURSO DE QUADRILHAS

Segue até o dia 2 de julho, o XIX Concurso Estadual de Quadrilhas no Centur. Em sua 19ª edição, o evento já é um dos mais aguardados pelo público que prestigia o Arraial de Todos os Santos. O evento conta com apresentação das quadrilhas, misses, pássaros e outros bichos, além do resultado do concurso.