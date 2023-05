Do Brasil para o mundo

Ao vermos artistas reconhecidos por suas habilidades culturais como atuar, desfilar ou cantar, se torna difícil acreditar que eles poderiam se encaixar em outras profissões. Alcançar o sucesso não é tarefa fácil e o destino, muitas vezes, reserva provas muito difíceis para algumas pessoas.

O caminho de qualquer um para o sucesso é único e individual, mas, em geral, costuma carregar um aspecto comum: muita determinação para ultrapassar os obstáculos e ver um sonho se transformar em realidade.

Hoje na coluna quero destacar esses artistas que nos enchem de tanto orgulho e alegria.

Juntei algumas histórias reais de profissionais que passaram dificuldades, mas superaram todos os obstáculos e ficaram ricos e famosos. Algumas das histórias são tão emocionantes que parecem inverossímeis, mas mostram que na vida tudo é possível.

Como esquecer do eterno “Simba”, interpretado por Tiago Barbosa. Um ator e cantor brasileiro que foi protagonista da versão brasileira do musical da Broadway O Rei Leão no Brasil e em Madrid, na Espanha.

Tiago Barbosa foi protagonista da versão brasileira do musical da Broadway (Divulgação)

Formado em pedagogia, Barbosa foi preparador vocal do grupo de teatro Nós do Morro e participou da 7ª temporada do programa de televisão Ídolos, onde ficou em oitavo lugar. No mesmo ano, foi escolhido para protagonizar a versão brasileira do musical da Broadway O Rei Leão.

Após uma carreira consolidada no Brasil e Europa, Barbosa retornou ao país por um ótimo motivo: interpretar Milton Nascimento no musical “Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem”.

Durante sua trajetória, Barbosa já recebeu os Prêmios Talía da Academia de Artes Cênicas da Espanha 2023 como ator protagonista; Prêmio Bibi Ferreira 2014, ator revelação (Este é considerado o prêmio mais importante do teatro musical do Brasil), Troféu Raça Negra 2014 e muitos outros.

Outro brasileiro que está fazendo grande sucesso no exterior é meu querido amigo Rodrigo Negrini. Formado pela Royal Academy of Dance - Centro de Artes Adágio y Company Dance Center – Brasil, Negrini também é publicitário e ator formado pela Escola de Artes Dramáticas Cena/MG.

Seu último trabalho foi interpretar o magnífico Kassim no Musical Aladdin, na cidade do México. Além desse, Negrini já esteve em peças ao lado de outros grandes artistas como: Miguel Falabella, Claudia Raia e muitos outros.

Reconhecido por ser uma fonte de cultura para o mundo, o Estado do Pará, além de ser berço de muitos artistas, já foi a casa de alguns famosos. Para muitos paraenses, por exemplo, Pabllo Vittar, que cresceu em Santa Izabel do Pará, esse período foi importante para sua formação musical e para “persona” da artista que é hoje.

Vejam alguns nomes de artistas que nasceram e/ou viveram no Pará.

Rosamaria Murtinho

A paraense já foi destaque com a atuação em novelas como 'A Moça que Veio de Longe' (1964); 'A Muralha' (1968); 'Pecado Capital' (1975); 'Pai Herói' (1979); 'Pantanal' (1990); 'A Próxima Vítima' (1995); 'Chocolate com Pimenta' (2003); 'Malhação' (2005); 'O Astro' (2011); 'Amor à Vida' (2013); e Deus Salve o Rei (2018).

Fafá de Belém

A paraense e recordista de vendas de discos Maria de Fátima Palha de Figueiredo, artisticamente conhecida Fafá de Belém, é dona de uma carreira consolidada e que enche muitos paraenses de orgulho. A artista possui 30 álbuns gravados e 15 milhões de discos vendidos. Até 2007, foi a única cantora do mundo a cantar para três Papas. Bastante religiosa e devota de Nossa Senhora de Nazaré, ela soma apresentação para os Papas João Paulo II, Francisco e Bento XVI.

Fafá de Belém (Reprodução)

Outro paraense que cada vez mais vem se destacando na cena nacional é o ator e modelo Renan Villas. Como ator, em Belém, já atuou em mais de 20 peças, sendo quatro delas contempladas por editais nacionais, cinco curtas, sendo um deles ganhador do primeiro lugar em um concurso de curtas editoriais. Como apresentador, fez comerciais para Unimed Belém, Faculdade Cosmopolista, Loterias da Caixa. Como modelo, já participou de comerciais e campanhas da OCRAM Produtora, Unimed, Gympass, Laboratório Amaral Costa, Shoppings, Supermercados e outros.

No mundo da moda, o Pará também é bem representado

Com mais de 15 anos de profissão, meu amigo, o ator e modelo Vítor Gadelha, hoje se vê como um artista maduro e cada vez mais valorizado no segmento. Atualmente está no elenco do programa “A Praça é nossa” e já foi protagonista de comerciais televisivos de grandes marcas como Gillette, com inserção na América do Sul e América Central, campanhas para o grupo de academias Bioritmo e Smartfit, campanha dos filtros de Café Melitta, Campanha do Governo de São Paulo destacando povos de outros estados em fotos espalhadas pela cattpital paulista.

Após o início da pandemia no Brasil, lojas grandes do mercado de E-Commerce como Mercado Livre, Centauro, Privália, Dafiti, Netshoes. Teve o privilégio de acompanhar essa transformação estando presente em todas essas plataformas digitais.

Disney em Belém 2023!

Como falei em fevereiro, Belém será uma das capitais que terá espetáculo oficial da Disney. Um musical que celebrará os 100 anos da Cia Americana! Pela primeira vez na região norte do país, um evento desse porte e totalmente credenciado e autorizado com o selo Disney! O evento será produzido pela mesma empresa que produziu o espetáculo do Cazuza In Concert.

Pesquisa foi importante para a produção da Disney (Acervo Embrasesc)

Após 18 meses de pesquisas, estudos, laboratórios e negociações com a Walt Disney Company, a Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais - Embrasesc finalmente lançará na região norte do país o musical - Disney 100 anos. As licenças e autorizações foram dadas pela empresa americana até 2025 em formato de copyright. Com isso, a cultura do Brasil ganha, os artistas do Pará ganham, gera-se mais emprego e renda aos fazedores de cultura do norte.

Curiosidades: para a concepção e circulação do musical da Disney pelo norte do Brasil, foram necessários mais de 18 meses de aprendizado. Tive a honra e o prazer de estar entre os melhores produtores de musicais do mundo. Só o musical do Rei Leão, eu assisti em seis idiomas diferentes. Fixei residência em Miami por um longo período para me aperfeiçoar a trazer para Belém o que há de mais moderno no cenário mundial. O musical Cazuza In Concert contou uma grande estrutura. O Musical Disney 100 anos, contará com uma ainda maior.