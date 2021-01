Vovó foliã de Belém celebra 100 anos com muitos cuidados diante da pandemia

Acostumada a celebrar o aniversário em clima de Carnaval e com muitos familiares e amigos, a vovó foliã Euety Neves, do bairro de Nazaré, em Belém, vai completar 100 anos neste domingo (10) de uma forma inédita: com restrições e muitos cuidados por conta da pandemia. A família não quis deixar a data passar em branco e optou por realizar uma cerimônia religiosa com apenas dez parentes, dentro de casa, sob alto rigor de distanciamento e higienização.



No ano passado, na festa dos 99 anos, a família realizou o bloco sem fins lucrativos "Eu E Ti - Tu E Eu", que é um trocadilho por conta do nome Euety. Mesmo com grande comprometimento na visão e na audição, ela foi conduzida em um carro, acompanhado por foliões, em um trajeto curto pelas ruas do bairro. A expectativa é que, após a vacina contra a covid-19, todos possam se reunir para realizar mais uma edição deste bloco, como Carnaval fora de época, em homenagem ao centenário.



A neta mais velha, Ninon Rose, explicou que a avó está isolada desde março no segundo pavimento da casa. Faz caminhada para se exercitar dentro do quarto mesmo. E é cuidada com muitos critérios de segurança à saúde. "Em tempos de pandemia, é uma felicidade comemorar o centenário da minha vozinha, mas a felicidade não tá completa, pois perdemos alguns conhecidos que fizeram parte da vida dela", explicou.



"É um milagre poder celebrar 100 anos da matriarca. Minha avó chegou ao centenário porque ele ama a vida, sempre foi muito ativa. Até 95 anos, quando enxergava, fazia alguns afazeres de casa como varrer, cozinhar e ainda lavava a roupa dela. Fazia ginástica e sempre foi muito religiosa. Acompanhou o Círio até os 96 anos e fazia peregrinação todas as noites. Hoje, ela pede todos os dias pra Nossa Senhora fazer um milagre devolvendo a visão dela", completou Ninon.

Família aguarda a vacina para celebrar o centenário com Carnaval fora de época (Cristino Martins / O Liberal)

Celebração restrita

A celebração de ação de graças deste domingo será conduzida por um diácono. Todos os dez familiares presentes estarão usando máscara, garantiu Ninon. Em seguida, dona Euety vai retornar para o isolamento. "Mas quando a vacina chegar, iremos fazer o bloco 'Eu E Ti - Tu E Eu' em junho, pois vovó é apaixonada pelo carnaval. E também para manter a tradição de comemorarmos o aniversário dela", concluiu.

Ninon ainda enviou à reportagem um áudio de Dona Euety destacando a felicidade de viver. "Me sinto feliz de tá vivendo a vida com a idade que cheguei. Estou por aqui com a graça de Deus e de Nossa Senhora de Nazaré. Participei de muita coisa na vida: Círio; Carnaval; pastorinhas. Brinquei muito. Sinto falta de dançar, das aulas de ginástica, das festas nas estivas", comentou a vovó foliã.