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Autônoma Ruth Brito denuncia abandono e precariedade do Mercado da Marambaia

Nos últimos anos, o espaço ficou abandonado, com mofo nas paredes, buracos no forro, bueiros entupidos e grande quantidade de ratos.

O Liberal
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Ruth Rosilene de Brito Martins, 56 anos, autônoma. (Foto: Cira Pinheiro)

Ponto simbólico de memória para os moradores do bairro, o Mercado da Marambaia existe há décadas, localizado próximo à avenida Dalva, na Marambaia, em Belém. No entanto, nos últimos anos, o espaço ficou abandonado, com mofo nas paredes, buracos no forro, bueiros entupidos e grande quantidade de ratos. A autônoma Ruth Brito, de 57 anos, dona de um pet shop, é quem denuncia o problema. O registro foi feito no dia 9 de setembro.

“Está completamente abandonada. Essa feira já foi muito boa, em termos de comércio; era bem movimentada. Agora a gente fica à mercê das coisas. Tem muito rato à noite, poucas vendas, porque o acesso é horrível. É cheio de buraco, rato, ninguém se interessa”, diz a autônoma.

Antes existia um lixão irregular no local, que desapareceu após ações da gestão municipal anterior. Porém, o descarte ainda continua, mesmo que em menor quantidade. “O lixo fica ali, eles recolhem. Todo dia vêm recolher, mas todo dia tem lixo. É a céu aberto”, afirma. Segundo Ruth, os poucos feirantes que ainda trabalham dentro do Mercado da Marambaia não possuem estrutura alguma, e também não recebem apoio para a manutenção das vendas.

O forro do espaço está completamente solto, com muitas goteiras. Os permissionários do mercado realizam reformas com os próprios recursos, mas a ação é paliativa, já que esperam por soluções efetivas dos órgãos responsáveis. “É uma feira bem localizada numa avenida, mas não tem nada que dê para dizer que o lugar é tudo de bom. As pessoas que trabalham aqui é só porque precisam, para suprir suas necessidades. E nós que vamos comprar também, é só pra suprir nossas necessidades”, pontua.

A falta de infraestrutura do mercado afastou possíveis clientes. “Quem vai andar nessa buraqueira toda? As pessoas ficam receosas, porque está com aspecto de abandono, veem muita sujeira e não querem comprar nada”, diz. Segundo a autônoma, quando chove, os esgotos começam a exalar mau cheiro, que também toma conta do ambiente interno do mercado.

A reportagem solicitou posicionamento à Prefeitura de Belém e aguarda retorno.

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