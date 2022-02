Covid-19 e influenza podem infectar ao mesmo tempo

Desde o início do ano, a circulação da variante omicrôn do coronavírus prevalece em relação às demais cepas. Junto a isso, também ganhou força uma epidemia do vírus influenza e os casos cada vez mais frequentes de infecções simultâneas.

De acordo com a biomédica Alessandra Macêdo ainda não há estudos suficientes sobre a “coinfecção”, mas sabe-se que ela existe. “Há testes no mercado que apontam as duas doenças e isso é muito importante para o tratamento. Mas é bom lembrar que o protocolo para covid é retroviral, antiviral não existe. E a pessoa não pode ficar se medicando”, alerta.

A biomédica Alessandra Macêdo alerta para o perigo da automedicação (Arquivo pessoal)

Sendo covid-19 ou influenza, a prevenção é essencial para o controle. O uso constante de máscaras, o distanciamento social e a lavagem das mãos são recomendações feitas pelos especialistas. Além disso, a vacinação também é uma forma de se proteger contra as doenças.

“Ainda que você esteja vacinado, você não vai deixar de se contaminar. A vacina evita óbitos e o colapso nos leitos das instituições de saúde. Então, é necessário entender a importância da vacina nesse momento”, destacou Alessandra.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem novos protocolos quanto ao isolamento de pessoas infectadas com o coronavírus:

- Quem testou positivo para covid-19 deve ficar isolado por 7 dias, mesmo sem sintomas;

- Quem tiver sintomas persistindo até o 7º dia precisa refazer a testagem e, em caso positivo, estender o isolamento até 10 dias a contar do início dos sintomas.

Saiba mais sobre este assunto ouvindo o podcast Farmalíder Viver Bem, de Oliberal.com em parceria com a Farmalíder.