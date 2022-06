Videocast 'A Semana' reforça interação e promove debate de ideias

O presidente-executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, recebeu nesta quinta-feira (9) assinantes do Jornal O Liberal e seguidores nas redes sociais para um bate-bapo que marca a primeira edição do videocast "A Semana", novo projeto de O Liberal que vai aproximar os leitores do trabalho feito pelo grupo, além de diferentes pontos de vista e opiniões sobre os temas que marcaram os últimos dias. Os programas serão divulgados sempre às sextas-feiras, pelas multiplataformas digitais do Grupo Liberal.

Telmo dos Santos, aposentado e líder comunitário, foi um dos convidados. Ele conta que a experiência de conhecer as estruturas do Grupo Liberal foi uma das melhores que já viveu na vida. “Pra mim foi muito bom. Um aprendizado a mais na vida. Fortalece uma parceria com o Grupo Liberal, que a gente precisa para as comunidades. Só tenho que agradecer por ter aberto as portas para a gente", disse.

Já a educadora física Ana Cristina Castro disse que o que mais chamou a atenção no encontro foi a informalidade. Segundo ela, o presidente do grupo e os demais participantes falaram com leveza de vários assuntos relevantes no estado do Pará.

"Eu estou muito feliz com a proximidade da direção do jornal. O encontro foi ótimo. Essa informalidade nos mostrou que todos são muito acessíveis", afirmou.

No caso do empreendedor Diego Dias, a visita gerou novas oportunidades. Ele conta que recebeu um convite para participar de um projeto dentro do Grupo Liberal. Além disso, ele avaliou positivamente o contato com a presidência.

"Fico muito feliz por ele ter convidado a gente para conhecer as instalações. Amei tudo e toda a equipe. Ele também me fez uma proposta para fazer uma contribuição nesse campo do empreendedorismo e nós aceitamos. Foi mais uma porta aberta e eu agradeço", contou.

Essa "porta aberta", citada por Diego, é o grande objetivo dos encontros promovidos pelo programa "A Semana". De acordo com Ronaldo Maiorana, colaboradores e clientes devem caminhar juntos em busca da criação de bons conteúdos.

"O bate-papo foi muito bom. Tivemos uma energia positiva, com pessoas adoráveis. O Diego mostrou como uma pessoa pode empreender, com motivação. A Ana Cristina falou sobre a respeitável profissão do professor e o projeto para crianças. O Telmo falou sobre o trabalho na Câmara, com a visão política. Foi tudo muito proveitoso e fiquei bastante satisfeito", explicou.