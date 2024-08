VÍDEO: Patrícia Abravanel questiona como Padre Patrick chegou até SP e ele diz que foi 'de cipó'

Voltou a circular nas redes sociais o vídeo da participação do Padre Patrick, no Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel. Exibido em maio deste ano, na atração o religioso disputa a dinâmica com o Pastor Leonardo.

Durante a conversa de apresentação dos participantes, a filha de Silvio Santos parece desconhecer os meios de transportes existentes no Pará, principalmente a presença de aeroportos.

Ao questionar Padre Patrick sobre como ele saiu de Parauapebas, sudeste paraense, para Belém, Patrícia é surpreendida com o bom humor do religioso. “De cipó”, responde.

“Eu preciso ganhar do pastor de qualquer jeito, não vim aqui para perder”, disse o Padre, que logo foi rebatido por Leonardo: “Ela falou para mim que vai me ganhar porque veio de tão longe, para chegar aqui foi um dia praticamente”.

“Eu vim da Amazônia. Eu moro no interior do Estado do Pará, chamado Parauapebas”, acrescentou Patrick.

“Como que chegou até aqui”, pergunta a apresentadora. “De avião mesmo (risos)”, respondeu o religioso. “Então porque levou tantas horas?”, questiona Patrícia.

“Porque faz algumas conexões para chegar até aqui, não tem voo direto. Eu moro a 700 km da capital Belém”, explica o padre. “Mas você chegou em Belém de avião também?”, pergunta a filha de Silvio Santos.

“De cipó (risos). Tem aeroporto em Parauapebas”, finaliza o Padre.

Na disputa, o Padre perdeu para o Pastor por 45 a 52.