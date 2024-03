Pais não experimentam alimentos feitos para bebês, saiba o motivo

Uma pesquisa revelou que um em cada dez pais nunca experimentou papinhas prontas ou outros alimentos feitos especificamente para bebês. 17% afirmaram que não gostam da aparência, 15% não se sentem confortáveis com a textura do alimento, por isso não querem comer.

Organizada pela Organix, o levantamento, que entrevistou mil pais de crianças de 0 a 5 anos descobriu, ainda, que do total, 42% dos pais provam todo e qualquer alimento antes de oferecer para a criança.

Um quinto dos pais, com idade de 18 a 24 anos, admitiram, conforme o estudo, que são inseguros sobre como devem alimentar os bebês em cada fase do desmame e não sabem se evitar a oferta de texturas às crianças pode dificultar a alimentação no futuro.

As informações e o levantamento completo foram divulgados pelo portal britânico Express.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com