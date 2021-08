Último domingo de veraneio em Salinas anima comerciantes

A manhã do último domingo de veraneio em Salinas teve movimento maior que nos primeiros dias do fim de semana, sábado (31) e sexta-feira (30). Com sol aberto e céu com poucas nuvens, a frequência de clientes foi animadora para a Associação de Barraqueiros de Salinópolis. De acordo com a entidade, somente as barracas, que somam 80 associadas, geraram entre 1,5 mil e 2 mil empregos durante o mês, o que demonstra o aquecimento da economia no município.

O presidente da associação, Marcelo Guedes, afirma que, em média, uma barraca pequena trabalhou em julho com número entre 5 a 10 funcionários. Já as de nível médio contrataram, também em média, de 5 a 15 trabalhadores, enquanto as grandes mobilizaram a mão-de-obra de contingente entre 10 a 20 pessoas. "Se você considerar que temos 80 barracas, estipulamos que o setor garantiu renda para cerca de 1,5 mil famílias, podendo ter chegado a 2 mil. Isso apenas nas barracas, sem falar do que gerou de forma paralela, com os ambulantes. Salinas está crescendo e nós queremos acompanhar esse crescimento, para disputarmos com cidades como Rio de Janeiro e Fortaleza", afirma o presidente.

Segundo Marcelo Guedes, a Associação está em fase de negociação de parcerias com a Prefeitura Municipal de Salinas e com o Governo do Pará para que sejam ofertados cursos de qualificação aos trabalhadores da área de atendimento a turistas. "Garçons, as pessoas que trabalham no caixa, diferentes funções estão sendo beneficiadas pelo retorno das nossas atividades, depois de três meses que tivemos que ficar parados em 2020, e mais três meses e nove dias de fechamento neste ano. Mas agora queremos estar cada vez mais qualificados. Vamos ofertar cursos de atendimento e de línguas estrangeiras para que os funcionários possam atender melhor aos turistas", anuncia.