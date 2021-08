Tradicionais piqueniques marcam último final de semana das férias em Salinas

Os tradicionais piqueniques para a praia do Atalaia, organizados por famílias que alugam veículos e aproveitam o local durante todo o dia, também caracterizaram o último domingo de veraneio. Muitas famílias podiam ser vistas logo na entrada da praia com suas refeições já organizadas previamente e armazenadas em caixas de isopor.

O assessor parlamentar Lúcio Souza, morador de Marituba, organiza piqueniques para Salinas há dez anos em ônibus, com 50 pessoas, em média. "Nós saímos, hoje, às 2h30 de Marituba, com 52 pessoas, e vamos voltar às 17h30. Chegamos às 7h e trouxemos toda a nossa alimentação, de lanche a almoço: churrasquinho no espeto, arroz, bebidas, e o carvão para fazer o churrasco", descreve.

Para Lúcio, a praia do Atalaia continua muito procurada por reunir diversos atrativos. "Eu acho que é a melhor praia do Pará, por reunir diferentes públicos e ser muito acolhedora. Enquanto eu tiver vida quero vir para cá. Organizamos sempre piqueniques, todos os anos, na penúltima semana do mês ou no último fim de semana", complementa.