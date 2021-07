Salinas tem queda de movimento na sexta-feira, mas barraqueiros acreditam em melhora

O último final de semana de julho em Salinas é período de grande movimentação e consumo, todos os anos. Mesmo com a pandemia e as restrições de circulação mais rígidas em 2020, os últimos dias do mês foram os mais lucrativos para barraqueiros e ambulantes. Neste ano, os trabalhadores acreditam que o desempenho será semelhante, embora o dia de ontem tenha sido menos movimentado que a sexta-feira da semana passada.

"Em 23 anos de Atalaia, nunca vi o último final de semana ser pior que os três anteriores", afirma Marcelo Guedes, presidente da Associação dos Barraqueiros de Salinópolis. Ele analisa que todos os segmentos comerciais da praia estão sentindo o aquecimento econômico: barraqueiros tradicionais, ambulantes e novos empreendedores da área de entretenimento.

"O movimento nos dois primeiros finais de semana foi surpreendente. Mas neste último serão realizados os maiores eventos, o que traz benefícios para todo mundo. Todo mundo ganha", declara Marcelo.

A Associação possui atualmente 80 barraqueiros associados. Segundo Marcelo, dois barraqueiros faleceram de complicações decorrentes da covid-19 desde o início da pandemia. "As famílias continuaram os negócios. Agora, estamos mais seguros. Muitos já foram vacinados. Eu e minha esposa recebemos a vacina que é necessária a aplicação de só uma dose (dessnvolvida pela indústria farmacêutica Jansen), por exemplo", informa.

Sobre os últimos finais de semana, o presidente da associação destaca que a gestão do lixo deve ser questionada e revista para o próximo ano. "Penso que os governos estadual e municipal deveriam trabalhar de forma conjunta para que fosse garantido grandes contêineres de lixo para cada barraca. O volume de lixo é proporcional ao número de pessoas. É preciso pensar nisso e trazer soluções", sugere.

A barraqueira Cynthia Soares acredita que o próximo fim de semana será bom, na mesma proporção que os anteriores. "Já posso dizer que esse mês foi tudo de bom pra mim. Digo isso porque perdi minha mãe e fiquei no vermelho, gastei tudo que tinha guardado. Nós fins de semana de julho, nos últimos três, consegui pagar tudo que devia e ainda guardar dinheiro para os próximo seis meses", comemora.

Para Cynthia, o próximo fim de semana, em que transcorrerá o Dia dos Pais, também deve ser lucrativo. "Acredito até que para nós barraqueiros pode ser melhor do que este agora", reflete.

O ambulante Maycon Costa, de 26 anos, que trabalha desde os 14 na Praia do Atalaia vendendo bolas, boias e roupas de banho, diz que, até o momento, já é possível dizer que "todo mundo vendeu". "Muita gente veio com dinheiro pra gastar e gastou. Os dias de sexta, sábado, domingo e segunda trouxeram. Acho que o mês vai encerrar bem", acredita.