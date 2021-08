Operação Verão contou com o apoio de mais de 2 mil agentes de segurança

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que realizará uma coletiva de imprensa para divulgar os números da Operação Verão deste ano, que encerra nesta segunda-feira (2).

De acordo com a Segup, a operação contou com efetivo de mais de 2 mil agentes de segurança, mais de 100 viaturas, quatro embarcações e seis aeronaves, além de unidades de resgate do Corpo de Bombeiros.

Somente no quarto e penúltimo final de semana da operação, segundo informações divulgadas pelo Governo, mais de 18 mil abordagens foram realizadas pelos órgãos de segurança, sendo 16.494 a transeuntes; 490 a veículos; 658 a motociclistas; 416 em ônibus; e sete em embarcações fluviais. Na ocasião, foram efetuadas nove prisões e 283 apreensões e fiscalizações.