Movimento de saída de Belém começa a se intensificar

O movimento de saída de Belém dos turistas que buscam as praias e balneários do Estado começou a ficar mais intenso hoje, 29, com a proximidade do último fim de semana de julho. As pessoas começaram a viajar para aproveitar os últimos dias das férias escolares, procurando Salinas e Marudá como principais locais de divertimento, de acordo com o controle elaborado pelas empresas de transporte alternativo.

“Geralmente o movimento começa na quinta-feira e o fluxo está de acordo com o que a gente esperava mesmo para o período. Muitas pessoas conseguem folgar na sexta e já viajam na quinta para aproveitar melhor o fim de semana. Ainda mais sendo o último. As pessoas já esperam e se programam para curtir em Salinas e Marudá, que são os destinos mais procurados aqui com a gente”, informa Márcia Reis, atendente de um ponto de van em Belém.

Juliana Barbosa, de 15 anos, é estudante do primeiro ano do ensino médio e está viajando pela primeira vez sem o acompanhamento da mãe, Elidiane Barbosa, 39 anos, ou de algum parente. Ela vai visitar a tia que mora em Santo Antônio do Tauá, mas o destino final da família é Marudá.

A mãe, Elidiane, desta vez não poderá acompanhar a filha na viagem por não ter quem cuide da sua loja de roupas, mas vai aproveitar o fim de semana na praia com toda a família reunida. “Hoje é a primeira vez que ela vai sozinha, eu vim deixá-la aqui no terminal, ela vai de micro-ônibus e a tia vai esperar no terminal de lá, tudo vai ser monitorado para ela não correr nenhum risco. Mas no sábado já consigo organizar tudo na loja e ir para lá com ela curtir um pouco também”, comenta a matriarca.

O estudante de administração, Camilo Silva, 21 anos, conciliou as férias da faculdade com o trabalho para também curtir a família e recarregar a energia para o próximo ciclo da rotina trabalho-universidade. “Eu tenho uma tia em Capitão Poço e a gente se programou para ir para lá com mais calma. Já resolvi tudo que tinha de pendência para ser resolvida e agora vou descansar um pouco lá com eles”, afirma.

Além da faculdade, Camilo também faz outros cursos e preferiu dedicar a maior parte das férias para se aprofundar mais nos treinamentos. Além de se preocupar em aliar a diversão com os parentes de outra cidade e evitar os riscos de contaminação do novo coronavírus. “Vamos ficar em casa o tempo todo, só com a família mesmo. Mas mesmo assim, eu quis esperar a vacinação avançar um pouco mais para poder viajar de consciência tranquila e correr o menor risco de contaminação possível”, explica o estudante.