Final de semana com previsão de chuvas isoladas e sol forte

Os fortes temporais registrados durante a semana darão uma trégua nos próximos dias. Na capital, as condições climáticas foram de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para este final de semana, a previsão é de tempo bom, no entanto, com possibilidades de chuva rápida no período da tarde ou início da noite.

Notícia boa para os veranistas que já estão saindo da capital para aproveitar o penúltimo fim de semana de julho. O meteorologista Sidney Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que a previsão para a parte litorânea do estado, desde o Marajó até a região nordeste, é de clima mais estável, sem acumulados significativos de chuva.

Para os próximos dias na capital, o Inmet, órgão responsável pelas informações meteorológicas através de monitoramento, divulgou que são esperadas nuvens com pancadas de chuva isoladas, porém com clima estável na maior parte do tempo. A temperatura máxima varia de 30 a 33 graus Celsius e a mínima fica em 22°C. A umidade relativa do ar vai de 55% a 95% e os ventos oscilam entre fracos e moderados.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)