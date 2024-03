Veja como baixar o programa para declaração do Imposto de Renda 2024

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (12) o download do programa para a declaração do Imposto de Renda 2024. O prazo para declarar começa na próxima sexta-feira (15) e vai até 31 de maio. Para facilitar a vida dos contribuintes, o OLiberal preparou um guia completo com o passo a passo para baixar o programa do IR 2024 no computador e celular.

VEJA MAIS

Como baixar o programa do IR 2024 no computador

O download do programa para o computador está disponível para Windows, Multiplataforma (zip) e Outros (Mac, Linux, Solaris). Certifique-se de que está baixando o arquivo do ano correspondente.

➔ Acesse o site da Receita Federal (clique aqui).

Programa do IR 2024 para computador. (Reprodução/Receita Federal)

➔ Clique em "Baixar programa", caso seu sistema seja Windows, ou selecione outra versão para o seu sistema operacional (Multiplataforma, Mac, Linux ou Solaris).

Programa do IR 2024 para computador. (Reprodução/Receita Federal)

➔ Siga as instruções na tela para instalar o programa. A orientação da Receita é que você finalize todos os programas em execução antes de prosseguir. Feito isso, basta clicar em "Avançar".

Programa do IR 2024 para computador. (Reprodução/Receita Federal)

➔ Em seguida, selecione a pasta onde pretende instalar o programa do IR 2023 no seu computador. Você também tem a opção de criar uma pasta própria para o download, se quiser. Depois, clique em "Avançar" novamente.

Programa do IR 2024 para computador. (Reprodução/Receita Federal)

➔ Após a instalação concluir, basta clicar em "Terminar".

Programa do IR 2024 para computador. (Reprodução/Receita Federal)

Como baixar o programa do IR 2024 no celular

O programa poderá ser instalado através das lojas de aplicativos para Android ou iOS.

➔ Baixe o aplicativo "Meu Imposto de Renda" na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS).

➔ Abra o aplicativo e siga as instruções na tela.

Programa do IR 2024 para o celular. (Reprodução/Receita Federal)

No entanto, essa opção não pode ser usada, entre outros, por contribuintes que tenham recebido rendimento:

• tributável ou não, superior a R$ 5 milhões em 2020;

• do exterior;

• relativo a recuperação da parcela isenta da atividade rural;

• ou correspondente a lucro em venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)