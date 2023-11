Veja a lendária entrevista das amigas Hebe Camargo, Nair Bello e Lolita Rodrigues no Programa do Jô

A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues faleceu neste domingo (5), em João Pessoa, aos 94 anos. A artista não resistiu a uma pneumonia.

Ícone dos primórdios da televisão brasileira, Lolita era muito amiga das também artistas Nair Bello e Hebe Camargo, já falecidas, que também foram pioneiras da TV no Brasil.

Com a partida da última das artistas do trio, o público da internet relembrou uma entrevista histórica que as três concederam a Jô Soares em 2000, no Programa do Jô, da Rede Globo. Ainda disponível atualmente na Globoplay, a bem humorada entrevista arrancou grandes risadas do público, do apresentador e das próprias entrevistadas, que relembraram histórias do passado.

O início da entrevista já deu o tom da conversa. Depois de Jô Soares comentar que as três estavam em ótima forma, Nair Bello respondeu "Isso é porque você não viu a gente pelada", arrancando gargalhadas de todos.

Amizade

Lolita Rodrigues conheceu Hebe Camargo quando as duas tinham 15 anos. A primeira trabalhava na Rádio Cultura e a segunda, na Rádio Tupi. Desde então, teriam se tornado “amigas eternas”, nas palavras de Lolita. O trio inseparável com Nair Bello se formou depois, quando Lolita a conheceu em um concurso de miss e Hebe Camargo fez um filme com ela.

Durante a entrevista com Jô Soares, as artistas contaram episódios do início de suas amizades, que duraram mais de 60 anos. Hebe Camargo havia sido escolhida para cantar o Hino da Televisão no dia da inauguração da primeira emissora televisiva do Brasil, a TV Tupi, em 1950. Contudo, Hebe disse que estava doente e não poderia ir, indicando Lolita Rodrigues para substituí-la. Hebe revelou na conversa que na verdade não estava doente: preferiu ficar com o namorado da época.

Nair Bello foi a primeira das três a falecer, em 2007, após um período em coma e falência múltipla dos órgãos. Hebe Camargo partiu em 2012, depois de um câncer. Na época, Lolita Rodrigues disse ter sentido muito as duas perdas.