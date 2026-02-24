Zema promete antecipar recursos para ajudar cidades afetadas pelas chuva em MG

O governador disse que o momento agora é de ajuda humanitária e que, daqui a "15 ou 30 dias", fará uma a avaliação de como o governo dará o suporte para a reconstrução de estradas e pontes, que deverão ser custeadas com verba federal.

A Defesa Civil afirma que há 200 desabrigados e 400 desalojados (como são classificados aqueles que não precisam de abrigo público) em Juiz de Fora; e 14 desabrigados e 46 desalojados em Ubá. Segundo o Corpo de Bombeiros, há 43 desaparecidos em Juiz de Fora e quatro em Ubá. O Corpo de Bombeiros resgatou 98 pessoas com vida na região.

Em Ubá, também foram registrados desmoronamentos de imóveis, assim como alagamentos. Pessoas também foram resgatadas pela equipe do Corpo de Bombeiros na cidade mineira. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou que, devido à inundação que comprometeu a estrutura de imóveis públicos, estão temporariamente suspensos os atendimentos nos seguintes locais:

- Farmácia Municipal - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Policlínica Regional - EAP Central

O Serviço de Transportes Assistenciais também está suspenso.

"Os atendimentos de hemodiálise serão mantidos, dentro das condições possíveis. As equipes já atuam para restabelecer os serviços o mais breve possível. Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais", disse o município.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva na região da Zona da Mata, válido até as 23h59 de sexta-feira, 27. Segundo o órgão, há risco de precipitação superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.