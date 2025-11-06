Zema diz que riscos de rompimento de barragens em Minas Gerais são parte do passado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) afirmou que eventos ligados ao rompimento de barragens de rejeitos de mineração, como os que impactaram ambientalmente e socialmente as cidades de Mariana e Brumadinho, são parte do passado. "Ontem completamos dez anos do rompimento da barragem em Mariana e, em janeiro, vamos fazer sete anos de Brumadinho. A cada dia que passa, nós temos um estado mais seguro, já que todas essas barragens estão sendo descomissionadas. Com o tempo, não teremos mais nenhum risco referente a esse tipo de estrutura", garantiu.

O rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, deixou dezenove pessoas mortas. Já o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, deixou 270 pessoas mortas.

Zema falou com a imprensa antes do início da 3ª edição do Minas Day - pré-COP30, evento que apresenta as soluções climáticas, tecnológicas e regulatórias desenvolvidas pelo estado. Ele ressaltou que além de operações mais seguras, a presença de minerais raros, como lítio e nióbio, ajudam Minas nas metas de transição energética.

"Minas Gerais foi o primeiro estado a América Latina e Caribe a aderir à campanha mundial Race to Zero para zerar emissões de carbono. O nosso aço, com certeza, é o que tem a menor pegada de carbono do mundo, já que boa parte é produzido via carvão vegetal. Quando o mundo acordar e der o devido valor a essa menor pegada de carvão, com certeza, Minas Gerais estará extremamente bem posicionada", sustentou.

Após participar da abertura do evento, realizado na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, Zema partiu para Passos (MG) para a cerimônia de inauguração da cervejaria do Grupo Heineken.