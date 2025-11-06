Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Zema diz que riscos de rompimento de barragens em Minas Gerais são parte do passado

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) afirmou que eventos ligados ao rompimento de barragens de rejeitos de mineração, como os que impactaram ambientalmente e socialmente as cidades de Mariana e Brumadinho, são parte do passado. "Ontem completamos dez anos do rompimento da barragem em Mariana e, em janeiro, vamos fazer sete anos de Brumadinho. A cada dia que passa, nós temos um estado mais seguro, já que todas essas barragens estão sendo descomissionadas. Com o tempo, não teremos mais nenhum risco referente a esse tipo de estrutura", garantiu.

O rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, deixou dezenove pessoas mortas. Já o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, deixou 270 pessoas mortas.

Zema falou com a imprensa antes do início da 3ª edição do Minas Day - pré-COP30, evento que apresenta as soluções climáticas, tecnológicas e regulatórias desenvolvidas pelo estado. Ele ressaltou que além de operações mais seguras, a presença de minerais raros, como lítio e nióbio, ajudam Minas nas metas de transição energética.

"Minas Gerais foi o primeiro estado a América Latina e Caribe a aderir à campanha mundial Race to Zero para zerar emissões de carbono. O nosso aço, com certeza, é o que tem a menor pegada de carbono do mundo, já que boa parte é produzido via carvão vegetal. Quando o mundo acordar e der o devido valor a essa menor pegada de carvão, com certeza, Minas Gerais estará extremamente bem posicionada", sustentou.

Após participar da abertura do evento, realizado na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, Zema partiu para Passos (MG) para a cerimônia de inauguração da cervejaria do Grupo Heineken.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MINAS DAY/ZEMA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda