Zema critica avanço do crime organizado e defende ambiente de negócios seguro no Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou o avanço do crime organizado no Brasil e os efeitos da atuação das facções criminosas para o ambiente de negócios. Ele ainda teceu críticas às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Operação Contenção, no Rio de Janeiro, considerada a mais letal na história do estado.

"Muitos países não recebem investimentos, exatamente porque há risco de vida e ao seu patrimônio. A segurança jurídica, dos contratos não serem respeitados, também é impactada. E o Brasil hoje perde muitos investimentos por esse motivo", disse à jornalistas.

"Em Minas Gerais, na minha gestão, nós conseguimos levar mais de meio trilhão de investimentos privados e gerar um milhão de empregos formais muito em virtude de sempre deixarmos claro: aqui o crime organizado não controla território. Não tem sido uma tarefa fácil", complementou.

Zema é um dos sete governadores de direita que propuseram, após reunião no último dia 30, a criação do "Consórcio da Paz", uma cooperação interestadual no combate ao crime organizado. O movimento ocorreu após a operação que deixou 121 mortos nos Complexos do Alemão e Penha. O episódio levou o presidente Lula a defender a participação de peritos da Polícia Federal (PF) para garantir uma investigação independente. "Não tinha uma ordem de matança, e houve matança", disse na terça-feira (4), em entrevista à imprensa internacional.

Para Zema, essa foi mais uma "declaração infeliz, para não dizer desastrada" do presidente Lula. "O presidente tem dado declarações repetitivas valorizando traficantes, bandidos e criminosos. Esse tipo de conduta só faz com que o custo do crime no Brasil seja extremamente baixo. O que nós precisamos é aumentar muito esse custo", declarou.

Zema falou com a imprensa antes do início da 3ª edição do Minas Day - pré-COP30, evento que apresenta as soluções climáticas, tecnológicas e regulatórias desenvolvidas pelo estado. O evento é realizado na Casa Firjan, no Rio de Janeiro.