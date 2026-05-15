Ypê diz que ofereceu realização de teste por laboratórios independentes para garantir segurança

A fabricante de produtos de limpeza Ypê disse, em nota, que propôs à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a apresentação de testes realizados por laboratórios independentes, autorizados pelo órgão regulador, abrangendo todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança dos produtos para o consumidor. A medida visa à liberação dos produtos para uso o mais rápido possível, segundo a empresa.

A empresa destaca que, de acordo com os controles e análises internas realizados até o momento, os produtos são seguros para o consumidor.

De acordo com a nota, conforme determinação da Anvisa desta sexta, 15, os produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lote final 1 não precisam ser devolvidos neste momento.

"Por precaução, a orientação é apenas que eles permaneçam guardados até que novos laudos de laboratórios independentes confirmem a ausência de contaminação", diz trecho da nota.