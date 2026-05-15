Ypê: Anvisa suspende recolhimento imediato de produtos; empresa mantém troca e ressarcimento

A Ypê informou por meio de nota à imprensa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), suspendeu a necessidade imediata de recolhimento dos produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lote final 1. Segundo a companhia, os itens deverão permanecer armazenados até a emissão de novos laudos elaborados por laboratórios independentes.

Apesar da decisão do regulador, a Ypê afirma que continuará atendendo consumidores que desejarem realizar a troca dos produtos ou solicitar ressarcimento. O atendimento seguirá disponível nos canais oficiais da marca.

Em comunicado, a Ypê reitera que os produtos são considerados "seguros" com base em seus controles internos e análises próprias.

Ainda assim, a companhia lembra que propôs à Anvisa a realização de novos testes conduzidos por laboratórios independentes autorizados pela agência, abrangendo todos os lotes já comercializados. O objetivo, segundo a empresa, é garantir a liberação dos produtos para uso o mais rapidamente possível.

A fabricante acrescenta que mantém em andamento um investimento de R$ 130 milhões para adequação aos requisitos definidos em conjunto com a Anvisa. A empresa afirmou ainda que segue comprometida com a transparência e a segurança de seus consumidores.