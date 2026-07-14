YouTube fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta terça-feira (14)

O YouTube apresenta instabilidade na tarde desta terça-feira (14), com relatos de usuários em plataformas como o Downdetector. Os principais problemas informados envolvem streaming de vídeo, aplicativo móvel e conexão com os servidores da plataforma.
A quantidade de notificações começou a aumentar durante a tarde, atingindo seu maior volume por volta das 16h10. Neste período, o Downdetector registrou 218 relatos, número bem acima da linha de base de apenas 5 notificações.
Mesmo após o pico, as reclamações continuaram em nível elevado. Às 16h40, o serviço ainda contabilizava 181 relatos, indicando que a instabilidade do YouTube persistia para muitos usuários.
Quais problemas são relatados no YouTube?
De acordo com os dados do Downdetector, as falhas mais registradas pelos usuários são:
- 41% – Problemas no streaming de vídeo;
- 30% – Falhas no aplicativo móvel;
- 22% – Erro de conexão com o servidor.
Estes relatos indicam que usuários enfrentam dificuldades para assistir a vídeos, acessar o aplicativo ou conectar-se à plataforma.
O YouTube está fora do ar?
O aumento de notificações no Downdetector aponta para uma instabilidade no YouTube, mas não necessariamente uma interrupção total. O problema pode afetar regiões específicas, dispositivos ou provedores de internet, já que os dados são baseados em relatos de usuários.
Caso o YouTube não esteja funcionando corretamente, algumas medidas podem ser úteis:
- Atualizar a página ou reiniciar o aplicativo;
- Verificar a conexão com a internet;
- Testar o acesso em outro dispositivo ou navegador;
- Aguardar a normalização do serviço, se a falha for nos servidores.
Até a publicação desta matéria, o YouTube não havia se manifestado oficialmente sobre a causa da instabilidade.