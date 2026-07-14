YouTube fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta terça-feira (14)

Plataforma de vídeos apresenta falhas em streaming, aplicativo móvel e conexão com servidores, conforme dados do Downdetector, com pico de 218 notificações

O YouTube apresenta instabilidade na tarde desta terça-feira (14), com relatos de usuários em plataformas como o Downdetector. Os principais problemas informados envolvem streaming de vídeo, aplicativo móvel e conexão com os servidores da plataforma.

A quantidade de notificações começou a aumentar durante a tarde, atingindo seu maior volume por volta das 16h10. Neste período, o Downdetector registrou 218 relatos, número bem acima da linha de base de apenas 5 notificações.

Mesmo após o pico, as reclamações continuaram em nível elevado. Às 16h40, o serviço ainda contabilizava 181 relatos, indicando que a instabilidade do YouTube persistia para muitos usuários.

Quais problemas são relatados no YouTube?

De acordo com os dados do Downdetector, as falhas mais registradas pelos usuários são:

41% – Problemas no streaming de vídeo ;

– Problemas no ; 30% – Falhas no aplicativo móvel ;

– Falhas no ; 22% – Erro de conexão com o servidor.

Estes relatos indicam que usuários enfrentam dificuldades para assistir a vídeos, acessar o aplicativo ou conectar-se à plataforma.

O YouTube está fora do ar?

O aumento de notificações no Downdetector aponta para uma instabilidade no YouTube, mas não necessariamente uma interrupção total. O problema pode afetar regiões específicas, dispositivos ou provedores de internet, já que os dados são baseados em relatos de usuários.

Caso o YouTube não esteja funcionando corretamente, algumas medidas podem ser úteis:

Atualizar a página ou reiniciar o aplicativo;

Verificar a conexão com a internet;

Testar o acesso em outro dispositivo ou navegador;

Aguardar a normalização do serviço, se a falha for nos servidores.