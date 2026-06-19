WhatsApp fora do ar? Usuários apontam instabilidade em aplicativo de mensagens

Usuários do WhatsApp relataram possíveis instabilidades no serviço ao longo desta sexta-feira (19), segundo dados da plataforma Downdetector. O aumento nas notificações indica um pico de reclamações concentrado principalmente na manhã do dia.

De acordo com os registros, o volume de relatos começou ainda nas primeiras horas do dia e teve um aumento mais expressivo por volta das 10h26.

O Downdetector apontou a seguinte variação nos relatos:

Início das notificações: 19 de junho de 2026, às 05h56

Pico de registros: 19 de junho de 2026, às 10h26

O aumento sugere que mais usuários passaram a enfrentar dificuldades ao utilizar o aplicativo durante a manhã.

Principais problemas relatados

Entre as reclamações enviadas por usuários, os principais tipos de falhas estão relacionados ao funcionamento do serviço:

43% – Envio de mensagens

29% – Aplicativo móvel

21% – Website

As queixas indicam que o problema pode estar afetando funções centrais do serviço, especialmente o envio de mensagens.

WhatsApp entre os serviços mais afetados

O aplicativo de mensagens da Meta, o WhatsApp, é uma das plataformas de comunicação mais utilizadas no Brasil e no mundo, o que faz com que qualquer instabilidade gere grande volume de notificações em serviços de monitoramento como o Downdetector.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa das falhas ou sobre a extensão total do problema. Usuários seguem relatando dificuldades de forma intermitente.