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WhatsApp fora do ar: instabilidade afeta usuários e envio de mensagens

Relatos de falhas no WhatsApp alcançaram pico no Downdetector; problemas afetaram o acesso e envio de conteúdo.

O Liberal

O WhatsApp apresentou instabilidade, gerando relatos de falhas nesta quinta-feira (2). Usuários do aplicativo móvel notificaram problemas no envio de mensagens e no login na plataforma.

O aplicativo de mensagens registrou um pico de reclamações sobre seu funcionamento na tarde desta quinta-feira. De acordo com a plataforma de monitoramento Downdetector, as notificações de falhas começaram a subir.

Por volta das 15h07, o sistema contabilizou 126 relatos, superando significativamente a linha de base de 8 queixas esperada para o horário. O problema afetou tanto o envio de conteúdos quanto o acesso geral ao serviço.

Pico de reclamações e redução da instabilidade

A instabilidade do mensageiro demonstrou sinais de recuo no final do dia. Por volta das 17h22, o volume de reclamações captado pelo Downdetector caiu para 45 relatos.

O número se aproximou da linha de base de 7 notificações. Apesar da redução nas queixas, diversos usuários ainda enfrentaram dificuldades pontuais para carregar mídias e atualizar o aplicativo em diferentes regiões do país.

Principais problemas identificados

Conforme o levantamento detalhado das falhas, o aplicativo móvel liderou os problemas com 42% das queixas. Em seguida, as falhas no envio de mensagens responderam por 33% dos registros.

As dificuldades para realizar o login na plataforma atingiram 12% do total de reclamações enviadas pelos internautas na data.

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