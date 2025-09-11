Capa Jornal Amazônia
Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 34,6%, afirma Sabesp

Estadão Conteúdo

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 10 e 11 de setembro. O volume total caiu de 34,8% (677,71 hectômetros cúbicos) para 34,6% (672,65 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 11 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 10,3% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume, com exceção de Rio Claro, que se manteve estável em 21,8%. O Sistema Cantareira passou de 32,3% para 32%, com uma diminuição em hm3 de 317,22 para 314,63. O Alto Tietê reduziu de 27,6% para 27,4%, com a capacidade passando de 154,82 hm3 para 153,72 hm3.

Guarapiranga cedeu de 50,5% para 50,2%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 55,4% para 54,9%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 55,6% para 55,3%. Por sua vez, o São Lourenço caiu de 50,4% para 49,9%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. Poucos dias depois, a companhia divulgou também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

