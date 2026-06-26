Viúva relata como vício em bets levou marido policial a acumular dívida de quase R$ 1 milhão

Alerta: A reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Raquel Maria, viúva do tenente da Polícia Militar de Goiás, Danilo Lopes Negrão, que morreu aos 41 anos após desenvolver vício em bets, relatou o caso nas redes sociais na última segunda-feira, 22. O policial acumulou quase R$ 1 milhão em dívidas com apostas online iniciadas durante a Copa do Mundo de 2022. Segundo ela, ele teve um quadro de depressão e cometeu suicídio em 2023.

No vídeo, a enfermeira afirma que quer ajudar outras famílias com o seu relato. "A tragédia é real, é uma tragédia anunciada. Se você puder parar, pare de jogar. Espero muito que vocês não joguem mais. Eu sei que é tentador ver que, de alguma forma você pode ganhar um dinheiro, mas não, uma hora vai dar ruim", disse.

Segundo Raquel, Danilo começou a ganhar dinheiro com as apostas, mas, com o passar do tempo, perdeu uma grande quantidade. O tenente apostava tudo o que ganhava, "jogava de imediato" e, em dado momento, recorreu a empréstimos para continuar.

Ela e os familiares perceberam mudanças no comportamento do tenente, que passou a apresentar sinais de ansiedade e depressão e iniciou acompanhamento psicológico e médico. Sete meses depois da Copa do Mundo, Danilo faleceu, deixando uma filha de cinco anos.

"Não joguem, não joguem com consciência, não joguem pouco, não joguem muito, não joguem nada", alertou Raquel em vídeo que já acumula 86 mil visualizações no Instagram.

Um internauta comentou na publicação de Raquel que ganhou cerca de R$ 10 mil em duas semanas. Depois, deixava de trabalhar para apostar e começou a perder e se endividar. "Perdi uns R$ 40 mil e nunca mais apostei".

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.