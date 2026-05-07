Vitru renova parceria com o Masp com previsão de investimento de R$ 1 milhão

A Vitru Educação renovou a parceria com Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). A iniciativa tem previsão de investimento de R$ 1 milhão e reforça o comprometimento da empresa com a cultura e acesso à educação no País.

Segundo a Vitru, o valor será destinado ao apoio às atividades de "Mediação e Programas Públicos" do museu, que visam estabelecer um espaço de formação e troca de conhecimentos por meio de cursos, palestras, seminários e oficinas.