Vítima de estupro coletivo e lesão medular: quem foi Noelia Castillo, jovem que morreu por eutanásia

Alerta: a reportagem abaixo aborda temas sensíveis como suicídio e transtornos mentais. Informações sobre onde buscar ajuda estão ao final do texto.

Noelia Castillo, uma jovem espanhola de 25 anos, recebeu os medicamentos para realizar a eutanásia na última quinta-feira, 26, em Barcelona. O procedimento ocorreu no centro socio-sanitário Sant Camil, em Sant Pere de Ribes, após uma intensa batalha judicial.

O caso de Noelia gerou grande repercussão pública devido à sua idade, à oposição familiar e às circunstâncias que a levaram à decisão. A Justiça espanhola avaliou seu direito de encerrar a própria vida.

A jovem enfrentava transtornos psiquiátricos desde a adolescência e teve duas tentativas de suicídio, uma delas em 2022, após sofrer violência sexual. Este último episódio a deixou paraplégica, vivendo com limitações permanentes e dores constantes.

A jornada de Noelia Castillo pela eutanásia

Com um histórico de fragilidade emocional e episódios de automutilação, Noelia vivia em uma residência assistida. Sua família não concordava com sua decisão e não ofereceu acompanhamento durante o processo.

Em abril de 2024, ela solicitou à Catalunha a autorização para a eutanásia. Um comitê independente, composto por médicos, juristas e especialistas em bioética, avaliou o pedido, conforme a legislação espanhola.

A aprovação veio com base em laudos que indicavam um quadro de saúde grave e incurável, acompanhado de sofrimento intenso, crônico e incapacitante.

Disputa judicial e aprovação final

Em agosto de 2024, o pai da jovem contestou a decisão judicial, alegando que a condição mental de Noelia comprometia sua capacidade de escolha. Um tribunal chegou a suspender temporariamente o procedimento.

Após recursos e decisões favoráveis em instâncias posteriores, o caso chegou ao Supremo Tribunal da Espanha, que, em janeiro, confirmou o direito da jovem à eutanásia. Uma última tentativa de barrar o processo foi rejeitada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Em entrevista à TV espanhola, Noelia expressou que não desejava a presença da família em sua morte, sentindo-se incompreendida. "Ninguém da minha família é a favor da eutanásia", disse ela, questionando: "Mas e a dor que sofri durante todos esses anos?".

A jovem enfatizou que a decisão nunca foi motivo de dúvida. "A felicidade de um pai ou de uma mãe não deve se sobrepor à de uma filha", afirmou.

Na Espanha, a eutanásia e o suicídio assistido são legais desde 2021. A legislação abrange pacientes terminais e aqueles com condições permanentes consideradas insuportáveis. O processo exige duas solicitações formais e avaliações médicas independentes.

Onde buscar ajuda

Se você ou alguém que você conhece está passando por sofrimento psíquico, procure auxílio nos seguintes serviços:

Centro de Valorização da Vida (CVV): Serviço gratuito de apoio emocional, 24 horas por dia. Contato por e-mail, chat no site ou telefone 188.

Serviço gratuito de apoio emocional, 24 horas por dia. Contato por e-mail, chat no site ou telefone 188. Canal Pode Falar: Iniciativa do Unicef para adolescentes e jovens (13 a 24 anos). Atendimento via WhatsApp, de segunda a sexta, das 8h às 22h.

Iniciativa do Unicef para adolescentes e jovens (13 a 24 anos). Atendimento via WhatsApp, de segunda a sexta, das 8h às 22h. SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde para atendimento de transtornos mentais, com unidades específicas para crianças e adolescentes.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde para atendimento de transtornos mentais, com unidades específicas para crianças e adolescentes. Mapa da Saúde Mental: Site que oferece mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico, presencial e online. Disponibiliza também materiais de orientação.