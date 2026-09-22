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VÍDEO: mulher invade palco e pega microfone de cantor durante show

Cena aconteceu em Lisboa, Portugal, e viralizou após mulher improvisar versos sobre o Pingo Doce

Hannah Franco
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Mulher entra no palco, pega microfone e vira meme na internet (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher invadiu o palco durante uma apresentação do cantor Bluay, em Lisboa, Portugal, e conseguiu pegar o microfone sem ser percebida pela equipe. A cena aconteceu durante um evento da rádio RFM, na estação do Cais do Sodré.

Com tanta naturalidade, ela chegou ao palco e foi confundida com uma convidada da rádio pela equipe do artista. Após pegar o microfone, começou a improvisar e cantar diante do público.

Confira o vídeo que viralizou:

Foi durante a apresentação improvisada que surgiu a frase que viralizou nas redes sociais: “O que tem no carro? O que tem no Pingo Doce?”

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O vídeo ganhou repercussão e virou meme. Depois, a mulher explicou em entrevista que não havia planejado o que dizer e decidiu improvisar com base em acontecimentos recentes.

A situação chamou atenção justamente pela confiança com que ela entrou no palco, fazendo com que, inicialmente, todos acreditassem que ela fazia parte da apresentação.

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