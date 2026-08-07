VÍDEO: Mulher diz que a música 'Lua de Cristal', da Xuxa, foi feita com base em versículos da Bíblia

A influenciadora digital Suellen Seragi publicou um vídeo no Instagram alegando que a letra da música "Lua de Cristal", da cantora Xuxa Meneghel, foi criada baseada em alguns versículos da Bíblia. Com o livro sagrado na mão, a influencer pulou, dançou e interpretou as frases de uma das canções mais conhecidas da artista e as associou com passagens de Mateus, Marcos, Hebreus, Isaías, Romanos, Efésios etc.

Nos comentários do vídeo, muitas pessoas elogiaram a criatividade da influenciadora e brincaram com a situação. "Se eu fosse presidente do Brasil, esse seria o hino nacional", disse um seguidor. "Meus pais achavam pecado cantar essa música, porque chamava Deus de "cara"", contou outra seguidora. "Agora está explicada a energia de força e esperança que essa música alcança na gente", realçou uma terceira pessoa.

Em contrapartida, outras pessoas lembraram do tempo em que os boatos de que "Xuxa tinha pacto com o Diabo" circularam pela internet. "Mas nera a Xuxa que tinha pacto, gente!? Kkkkk Vivi pra ver as letras serem reconhecidas como bíblicas", disparou um usuário. "Até um tempo, o povo metia o pau nela e que era do demônio... agora já mudaram, virou de Deus... povo não se decide... precisamos tomar cuidado", escreveu outro.

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Veja as comparações com os versículos da Bíblia:

Tudo pode ser, se quiser será (Mc 9:23 | Mt 9:29b)

Sonhos sempre vêm pra quem sonhar (Jl 2:28)

Tudo pode ser, só basta acreditar (Hb 11:6 | Mt 21:22)

Tudo que tiver que ser será (Ec 3:1 | Pv 16:9)

Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz (Cl 3:23 | Pv 4:18)

Esteja meu destino onde estiver (Rm 8:28 | Js 1:9b)

Eu vou buscar a sorte e ser feliz (Jó 42:10 | Sl 126:1)

Tudo que eu quiser, "Deus fez o universo pra me dar" (Sl 37:4 | Sl 84:11b)

Me dar toda a coragem que puder (Js 1:9 | Fp 4:13)

Que não me falte forças pra lutar (Is 40:31 | Jz 6:14a)

Vamos com vocês, nós somos invencíveis, pode crer (Rm 8:37 | Fp 4:13)

Todos somos um (Gl 3:28 | Ef 4:4-5)

Juntos não existe mal nenhum (Mt 16:18 | Ec 4:9-10)

Confira a letra completa da música "Lua de Cristal":

Tudo pode ser

Se quiser, será

Sonhos sempre vêm pra quem sonhar

Tudo pode ser

Só basta acreditar

Tudo que tiver que ser, será

Tudo que eu fizer

Eu vou tentar melhor do que já fiz

Esteja o meu destino onde estiver

Eu vou buscar a sorte e ser feliz

Tudo que eu quiser

O cara lá de cima vai me dar

Me dar toda coragem que puder

Que não me falte forças pra lutar

Vamos com você

Nós somos invencíveis, pode crer<

Todos somos um

E juntos não existe mal nenhum

Vamos com você

Nós somos invencíveis, pode crer

O sonho está no ar

O amor me faz cantar, faz cantar

Lua de cristal que me faz sonhar

Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar

Lua de cristal, nova de paixão

Faz a minha vida cheia de emoção

Tudo que eu fizer

Eu vou tentar melhor do que já fiz

Esteja o meu destino onde estiver

Eu vou buscar a sorte e ser feliz

Tudo que eu quiser

O cara lá de cima vai me dar

Me dar toda coragem que puder

Que não me falte forças pra lutar

Vamos com você

Nós somos invencíveis, pode crer

Todos somos um

E juntos não existe mal nenhum

Vamos com você

Nós somos invencíveis, pode crer

O sonho está no ar

O amor me faz cantar, faz cantar

Lua de cristal que me faz sonhar

Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar

Lua de cristal, nova de paixão

Faz a minha vida cheia de emoção

Lua de cristal que me faz sonhar

Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar

Lua de cristal, nova de paixão

Faz a minha vida cheia de emoção.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em O Liberal)