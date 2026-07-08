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Vídeo mostra suspeito de participar de atentado a tenente da Rota abandonando moto

As imagens da câmera de segurança obtidas pela polícia mostram Luiz Henrique de Oliveira Nascimento abandonando a moto na Rua Roberto Koch, minutos após o tenente ser baleado

Estadão Conteúdo
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Luiz Henrique de Oliveira Nascimento é suspeito de envolvimento no atentado contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos (Reprodução/TV Globo)

Um vídeo de câmera de segurança mostra um suspeito de participação no atentado a tiros contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos abandonando a motocicleta usada no crime e limpando suas digitais no veículo. Ele foi preso na noite de terça-feira, 7, no bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele não é o responsável pelos disparos na tentativa de homicídio do policial, mas teria participado da ação. O tenente da Rota foi baleado na cabeça em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, em 27 de junho. Após passar por uma cirurgia neurológica de alta complexidade, ele permanece internado em estado grave, porém estável.

As imagens da câmera de segurança obtidas pela polícia mostram Luiz Henrique de Oliveira Nascimento abandonando a moto na Rua Roberto Koch, minutos após o tenente ser baleado. O homem deixou o veículo estacionado e fugiu a pé. O Estadão tenta localizar a defesa dele.

Conforme a Rota, ao ser abordado na terça-feira, o suspeito confirmou envolvimento no crime e informou que se desfez da moto usada pelos autores do ataque nas proximidades de Heliópolis, também na zona sul da capital paulista.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde um mandado de prisão foi cumprido, e permanece à disposição da Justiça. Segundo a polícia, Luiz Henrique tem uma extensa ficha criminal.

Ronickson é irmão mais velho de Eloá Pimentel, morta em 2008 no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo da história de São Paulo. Ele foi atingido por disparos na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Socorrido inicialmente por equipes de resgate, o tenente foi levado ao hospital pelo helicóptero Águia da corporação.

A motivação do atentado contra o tenente e a participação de outros envolvidos continuam sendo investigadas. Imagens de câmeras de segurança mostram Ronickson parado com a motocicleta em um semáforo quando dois homens, também em uma moto, se aproximam. Instantes depois, o policial é atingido pelos disparos e cai no chão.

Além do homem detido na terça-feira, outros dois homens, de 40 e 52 anos, já estão presos. No último domingo, 5, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à localização e à prisão de Hércules da Costa Siqueira.

Na terça-feira, ele foi incluído na lista de fugitivos da Interpol. Considerado foragido, Siqueira poderá ser capturado em qualquer local do mundo, caso deixe o Brasil.

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TENENTE/BALEADO/ROTA/IRMÃO/ELOÁ/SUSPEITO

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