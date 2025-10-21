Capa Jornal Amazônia
Variedades

Vídeo mostra policiais dando risada antes de começarem a atirar um contra o outro no Rio

Estadão Conteúdo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois policiais militares, os sargentos Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos, e William Amaral da Conceição, de 36, rindo momentos antes de abrirem fogo um contra o outro em Vila Valqueire, na zona sudoeste do Rio, no último domingo, 19.

Ferreira, que estava lotado no 18º BPM (Jacarepaguá), morreu no confronto e Conceição acabou sendo preso em flagrante por homicídio. O suspeito também foi atingido, ficou ferido e precisou ser hospitalizado. A defesa dele não foi localizada.

No vídeo que circula nas redes sociais, os militares aparecem em clima descontraído, rindo e dizendo que iam "pegar um helicóptero" para resgatar "o mano".

Em determinada parte do vídeo é possível ver que o sargento Conceição, que atirou e matou Ferreira, segura um copo na mão.

A polícia investiga as causas do tiroteio entre Ferreira e Conceição, que eram considerados amigos.

Os dois estavam em um carro, quando se desentenderam e, já na rua, começaram a atirar um contra o outro. Câmeras de monitoramento registraram a cena e mostram o momento em que Ferreira desce do carro e grita para o colega, chamando-o pelo sobrenome do meio: "Amaral, sou eu, Santiago". O colega desce do veículo em seguida e diz que "mataria" o outro PM: "Eu vou te matar".

Segundo as investigações preliminares, o policial preso alegou à polícia que não lembrava do momento dos disparos. Antes da chegada da Polícia Civil no local, Conceição chegou a dizer aos PMs que atenderam a ocorrência que ele e Ferreira tinham sido vítimas de uma tentativa de assalto.

A PM, em nota, informa que Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso".(Colaborou Rayanderson Guerra)

