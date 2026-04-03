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Vídeo: helicóptero cai no mar da Praia da Barra da Tijuca, no Rio

Os investigadores irão verificar danos causados à aeronave que possam ter causado o acidente.

Estadão Conteúdo

Um helicóptero caiu no mar próximo à praia da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 3. Os três ocupantes, um piloto e dois passageiros, foram resgatados sem ferimentos graves. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 11h20 perto da faixa de areia da praia, na altura do Posto Quatro.

Guarda-vidas da praia realizaram o primeiro atendimento, com apoio de uma moto aquática que passava pelo local. "Todos foram classificados como vítimas leves e foram retirados da água e colocados em segurança na faixa de areia", informou a corporação.

Após a queda, o helicóptero virou e afundou até o fundo do mar, ficando só com o esqui para fora da água.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investiga a ocorrência. Os investigadores irão verificar danos causados à aeronave que possam ter causado o acidente.

Segundo a FAB, o helicóptero que caiu tratava-se da aeronave cadastrada como PR-DEM na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo o sistema da Anac, trata-se do modelo Robinson R-44 da empresa Be Faster Servicos Aéreos Ltda, com o nome comercial de Rio 2 Fly Taxi Aéreo. A aeronave foi fabricada em 2012 e adquirida pela empresa em fevereiro.

Ainda de acordo com o sistema da Anac, o helicóptero não tinha autorização para táxi aéreo, ou seja, para transporte de passageiros.

Procurada pela reportagem, a empresa Rio 2 Fly ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O Estadão também questionou a Anac e a FAB sobre a informação, mas ainda não teve retorno.

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