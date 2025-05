Web resgata vídeo de Luana Piovani: 'tenho um namorado de 1.92m e 15 anos mais novo que eu'

Os comentários sinceros de Luana Piovani costumam sempre viralizar em vídeos pelas mídias sociais, seja no Instagram, no Twitter ou no TikTok. Dessa vez, os internautas resolveram resgatar uma declaração que a atriz fez no passado sobre autoestima e conquistas depois que ela assistiu ao depoimento da Virgínia Fonseca na CPI das Bets, chamou a influenciadora digital de “excomungada” e foi xingada pelo Zé Felipe.

“Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, disse Luana Piovani em seus stories do Instagram.

Na publicação que foi relembrada pelos usuários do X (antigo Twitter), os internautas colocaram na legenda que um discurso desse para a influenciadora “deixaria a Virginia e o Zé Felipe no chão”. “Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 32 anos de carreira. Eu vivo aqui em Portugal maravilhosamente bem, fazendo só o que quero e o que me apetece, porque eu já tenho dinheiro suficiente na minha conta que me traz essa segurança”, ressaltou a atriz em janeiro do ano passado. Assista:

“Eu tenho 32 anos de carreira. Vivo em Portugal. Tenho dinheiro suficiente. Tenho um namorado de 1.92m de altura, que tem 90kg e é 15 anos mais novo que eu”, complementou Luana Piovani.

Com essa republicação, os internautas se divertiram com a confusão que haviam protagonizado na mídia social. “Luana Piovani já marretou o Oruam, o Neymar, marreta o Scooby direto, e agora tá marretando a trambiqueira da Virgínia. Essa mulher é uma heroína, sempre está do lado certo. E eu acho isso belíssimo”, disse um usuário do X.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)