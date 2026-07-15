VÍDEO: Barata voadora passeia por jornalista ao vivo e reação viraliza

A jornalista norte-americana Rachel Menitoff passou por um momento inusitado na terça-feira (14) ao vivo, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Durante sua participação no jornal matinal Morning News, da emissora local KTLA 5, a profissional foi surpreendida por uma barata voadora.
O inseto foi visto subindo pelo corpo de Rachel, passando por seu pescoço e até mesmo tentando alcançar seus cabelos. Mesmo com a presença indesejada, a repórter manteve a compostura e seguiu com a transmissão.
Após caminhar próximo ao busto da jornalista, a barata alçou voo em direção ao microfone, antes de finalmente ir embora. Assim que teve um breve intervalo de sua atuação, Rachel reagiu, chacoalhando-se para verificar se o inseto realmente havia partido.
Repercussão nas redes sociais
A conduta controlada de Rachel Menitoff durante o incidente rapidamente gerou elogios e comentários nas plataformas digitais. Internautas destacaram a calma da profissional em uma situação inesperada.
"Como ela não surtou apesar de estar na câmera é algo que foge à minha compreensão", admitiu um usuário. Outro internauta comparou: "Eu teria gritado como uma criança". "Isso sim é profissionalismo!", cravou um seguidor. "Ou ela estava tão concentrada que não importava, ou optou por ignorar. De qualquer forma, uma profissional exemplar", afirmou mais um.
A própria jornalista Rachel Menitoff compartilhou o vídeo do episódio em seu perfil no Instagram. Bem-humorada, ela comentou que a barata estava "tentando roubar meu brilho", referindo-se à inesperada coadjuvante em sua reportagem.