Viatura descaracterizada, atenção de curiosos: como foi ação que prendeu sequestradores em MG

Policiais civis à paisana prenderam dois sequestradores na tarde de terça-feira, 25, em Itaúna, no interior de Minas Gerais, em uma abordagem que parece cena de filme. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Os homens foram presos em flagrante pelos crimes de roubo, sequestro-relâmpago e extorsão, de acordo com a Polícia Civil.

Nas imagens que foram captadas por um vídeo, é possível ver o carro dos sequestradores, de cor branca, parado em uma esquina. Os policiais, em uma viatura descaracterizada, de cor vermelha, se aproximam rapidamente do cruzamento e interceptam o veículo dos criminosos.

Eles tentam arrancar com o carro, mas quatro policiais descem armados e prendem os suspeitos. A abordagem, que aconteceu no bairro Lourdes, atraiu a atenção de curiosos na calçada.

Segundo a polícia, no dia anterior à prisão, segunda-feira, 24, os dois homens armados invadiram a casa de uma família e roubaram duas televisões, um videogame, um celular e um veículo. Além disso, os criminosos obrigaram um morador a entrar no próprio carro, mas dirigido por eles.

Enquanto circulavam pela cidade, a mãe da vítima começou a receber telefonemas com ameaças contra a vida do filho. A polícia informou que ela foi coagida a fazer um Pix de R$ 1,5 mil. Após o pagamento, ainda na segunda-feira a vítima foi liberada.

Na terça, uma das vítimas voltou a ser extorquida, recebendo novas mensagens nas quais os suspeitos exigiam R$ 7,5 mil para devolver o veículo e o celular. Conforme a polícia, o carro da família foi localizado enquanto a ocorrência estava sendo registrada.

A Polícia Civil informou ainda que pediu a prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, dos suspeitos. As investigações apontaram que ambos têm passagens anteriores por roubo e homicídio.