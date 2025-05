Viatura da CET é roubada durante protesto na zona sul de SP; manifestantes fazem barricadas

Um protesto realizado em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, teve confronto com policiais militares na noite desta segunda-feira, 12. Uma viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a ser roubada e levada para o meio do protesto. Outra viatura blindada da Polícia Militar foi atingida por disparos.

Os manifestantes atearam fogo em objetos e fizeram barricadas para bloquear o acesso de ruas na região. Conforme imagens exibidas pela TV Globo, policiais militares foram ao local para tentar desobstruir os bloqueios.

Informações preliminares apontam que as obstruções fazem parte de um protesto contra a morte de um jovem de 19 anos da região, registrada neste final de semana após confrontos com a polícia. As polícias Militar e Civil investigam o caso (veja mais abaixo).

A CET informou que a Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro, foi bloqueada por volta das 18h30 desta segunda. As manifestações, então, teriam se espalhado por dentro da comunidade e retornado para a mesma avenida.

Uma caçamba com entulhos foi posicionada na Giovanni Gronchi com a Rua Dr. Francisco Thomaz de Carvalho, informou a CET. Agentes da companhia saíram do local após a chegada do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o policiamento seguirá intensificado na região de Paraisópolis após uma manifestação ocorrida na noite desta segunda-feira. "Durante o protesto, manifestantes interditaram vias e incendiaram objetos", disse a pasta.

Uma viatura blindada da Polícia Militar foi atingida por disparos, informou também a secretaria. "Não há registro de feridos. As vias foram desobstruídas e a tropa permanece no local para garantir a manutenção da ordem", informou a SSP-SP, em nota enviada por volta das 22h10.

Uma viatura da CET chegou a ser roubada e levada para o meio do protesto. A companhia informou inicialmente que não conseguiu recuperar o veículo e que possuía informações de que o carro teria sido danificado pelos manifestantes.

Por volta das 23h15, a CET informou à reportagem que a viatura havia sido recuperada. A empresa está avaliando quais medidas serão tomadas por causa da ocorrência. O agente, informou a CET, não se feriu.

A SSP-SP diz que a Polícia Civil e a Polícia Militar investigam a morte do jovem de 19 anos no sábado, 10, na Rua Ernest Renan, em Paraisópolis.

Conforme a pasta, policiais militares faziam um patrulhamento pela região, quando flagraram um grupo traficando drogas. Os suspeitos fugiram, mas um deles "resistiu e houve intervenção policial".

"O jovem foi socorrido ao Hospital Campo Limpo, onde morreu. Com ele foram apreendidas drogas, dinheiro, celulares, faca, mochilas e cadernos de contabilidade do tráfico", informou a secretaria.

Além de todo o material, armas dos PMs também foram encaminhadas à perícia. "O caso segue sob investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)."