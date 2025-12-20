Capa Jornal Amazônia
Vereadores de cidade da Grande SP aprovam aumento de 70% no salário de secretários do município

Estadão Conteúdo

Na última sessão do ano, a Câmara Municipal de Itapecerica da Serra aprovou um aumento de 70% no salário dos secretários da cidade. A remuneração dos responsáveis pelas 16 pastas do município passa de R$ 10,1 mil para R$ 17,1 mil. O Projeto de Lei nº 1833/2025 foi apresentado na quarta, 17, e aprovado por unanimidade um dia depois.

A apreciação da matéria durou menos de 2 minutos e foi aprovada em uma votação que durou 33 segundos. A justificativa para a atualização dos subsídios é a ausência de "qualquer revisão há vários anos" e a necessidade de "adequar" os salários "à complexidade, à responsabilidade e à relevância das funções exercidas pelos Secretários Municipais".

O PL é de autoria da Mesa da Câmara Municipal, formada pelo presidente Cícero de Melo (União Brasil), pelo vice-presidente Giba Cardoso (PSB), pelo 1º secretário Dr. José Martins (PDT) e pelo 2º secretário Val Santos (PL).

Agora, mensalmente, o impacto do salário dos secretários será de R$ 273,6 mil e, anualmente, de R$ 3.556.800 (considerando o 13º), no orçamento da cidade para 2026 - que também foi votado e aprovado por unanimidade na mesma sessão.

ITAPECERICA DA SERRA/CÂMARA MUNICIPAL/AUMENTO DE SALÁRIO/SECRETÁRIOS
