Vereador Ernane Aleixo é preso por apoiar construção de barricadas de facção no Rio

O vereador Ernane Aleixo (PL), de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso pela Polícia Civil do Rio na manhã desta terça-feira, 25, durante a Operação Muro de Favores, ação para desarticular uma estrutura criminosa ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP). O vereador e a Câmara Municipal de São João de Meriti ainda não se manifestaram.

O vereador é suspeito de fornecer suporte a facção em troca de benefícios financeiros e eleitorais. Materiais obtidos pela polícia durante a investigação mostram que Aleixo teria fornecido materiais e apoio logístico para que os criminosos erguessem barricadas em Vilas dos Teles, bairro de São João de Meriti.

"Áudios e mensagens comprovam que o parlamentar ofereceu material e suporte para a construção de barricadas em Vilar dos Telles, prática que impedia o acesso policial e de serviços básicos à população, além de negociar vagas de nomeação em troca de apoio político", diz a polícia.

Os agentes da delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) cumprem 8 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão na manhã desta terça-feira. Segundo a Polícia Civil, a investigação revelou o modus operandi da organização criminosa, que mescla tráfico de drogas, homicídios, extorsão qualificada de proprietários de estabelecimentos e lavagem de dinheiro, utilizando armas de fogo de uso restrito.

"O núcleo investigado era gerenciado por um homem apontado como braço-direito do líder do TCP na região. Elementos da investigação confirmam que ele confessou ter matado três vítimas, incluindo uma mulher, durante confronto com a facção rival em novembro de 2023", diz a polícia.

A "Operação Muro de Favores" é uma ação estratégica da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado, à violência e à corrupção na Baixada Fluminense. O objetivo é desmantelar a estrutura hierárquica e financeira do TCP na região, removendo barricadas e obstáculos instalados por organizações criminosas nas entradas de comunidades.