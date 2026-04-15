Vereador é preso suspeito de estuprar criança em MG

Um vereador de 72 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (13) em Pirajuba (MG) por suspeita de estupro de criança, conforme informou a Polícia Civil de Minas Gerais. Antônio Tiveron Filho (União Brasil) é o político acusado do crime.

A prisão do político, eleito em 2024 com 192 votos, ocorreu acompanhada do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Materiais foram recolhidos para análise durante o curso das investigações.

A ordem judicial para a detenção foi expedida pela Justiça após manifestação favorável do Ministério Público. A medida visa resguardar a instrução criminal, com o caso sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Polícia Civil em Conceição das Alagoas.

Investigação e Custódia do Vereador

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que Antônio Tiveron Filho está detido na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, localizada em Uberaba.

A reportagem buscou contato com a defesa de Antônio, o União Brasil e a Câmara dos Vereadores de Pirajuba. No entanto, até a publicação desta matéria, não houve retorno das partes.

Prefeitura de Pirajuba se Manifesta

A Prefeitura de Pirajuba informou estar ciente dos fatos e acompanha o caso com atenção. A administração municipal, contudo, não se manifestará oficialmente neste momento, considerando que o assunto é relacionado ao Poder Legislativo e as investigações ocorrem sob sigilo.