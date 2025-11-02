Capa Jornal Amazônia
Ventos de 95 km/h derrubam estrutura de festa universitária; um homem morreu

O evento foi promovido pela comissão de formatura de estudantes da Faculdade de Medicina

Estadão Conteúdo

Um homem morreu na madrugada deste domingo, 2, ao ser atingido por um galho durante uma festa universitária no Aeropark Clube de Voo Desportivo, na Rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, no interior paulista. Rajadas de vento de aproximadamente 95 km/h foram registradas naquela região, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, a vítima tinha 47 anos e sofreu traumatismo craniano. "Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu", diz em comunicado. Outras cerca de 40 pessoas ficaram feridas, das quais três estão internadas.

O vendaval chegou a derrubar a estrutura metálica da festa, que era uma celebração de "meio de curso" chamada "Medland". O evento foi promovido pela comissão de formatura de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).

Nas redes sociais, a comissão divulgou uma nota em que diz manifestar "profundo pesar e consternação pelo trágico ocorrido". O grupo destacou que a organização seria de responsabilidade da empresa Euphoria. A empresa e a Unoeste foram procuradas pelo Estadão, mas não se manifestaram até o momento.

"Neste momento, nossa prioridade é prestar todo o apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como aos colegas que vivenciaram esse momento tão difícil, que abalou profundamente toda a nossa comunidade acadêmica", completa.

Também nas redes sociais, artistas e DJs que participaram da festa prestaram solidariedade. "Apesar do enorme susto, toda a nossa equipe está bem", destacou o DJ Luis Missiato. "Neste momento, nossos pensamentos e orações estão voltados a todos os afetados", publicou o cantor Andre Felix.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil das cidades de Presidente Prudente e Regente Feijó atuaram no socorro. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional e para a Santa Casa de Presidente Prudente.

O Estado de São Paulo está em alerta para fortes chuvas de sexta-feira, 31, até este domingo, 2, devido à passagem de uma frente fria e umidade vinda da Amazônia. "Há previsão de temporais, rajadas de vento e descargas elétricas, com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores", diz aviso da Defesa Civil.

