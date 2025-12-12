Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vendaval em SP: Procon orienta clientes da Enel a documentarem prejuízos por falta de luz

Estadão Conteúdo

Os clientes da Enel que tiveram prejuízos em razão do apagão que persiste em São Paulo desde o vendaval da última quarta-feira, 10, devem documentar os problemas, preferencialmente com fotos e notas fiscais, para pedir ressarcimento à empresa. A orientação foi dada nesta sexta-feira, 12, pelo diretor de Fiscalização do Procon-SP, Marcelo Pagotti, em entrevista à Rádio Eldorado. Segundo ele, os documentos devem ser anexados no site da própria concessionária ou encaminhados para procon.sp.gov.br.

"Passadas 24 horas da falta de luz, que é o prazo par ao religamento, o cliente já pode tomar providência em relação a ressarcimento por perdas de alimentos, medicamentos, desligamento de aparelhos fundamentais", explicou Pagotti.

"O cliente deve anexar fotografias à reclamação no site da concessionária, unindo comprovantes de pagamento se houver, para pedir ressarcimento pelas perdas."

Dois dias depois do vendaval, centenas de milhares imóveis seguem sem luz na Grande SP.

Plano de contingência

Pagotti também afirmou que o órgão notificou a Enel para prestar esclarecimentos sobre o apagão e seus planos de contingência para situações como a vista na última quarta-feira. A empresa tem seis dias para se pronunciar.

"A empresa precisa nos apresentar seu plano de contingência para a situação", afirmou. "Em 2023 tivemos uma situação parecida por conta de eventos climáticos extremos; a empresa já sabe que esses eventos são recorrentes e tem que ter um plano de contingenciamento. Infelizmente, eventos climáticos extremos, agora, fazem parte da nossa rotina."

Outra iniciativa foi a abertura de um processo administrativo que pode gerar uma multa de até R$ 14 milhões à Enel. No entanto, o diretor do Procon ressaltou que a Enel já foi multada três vezes desde 2023 e recorreu à Justiça contra as punições. De acordo com ele, duas ações ainda não foram julgadas e a outra está para ser paga pela empresa.

Ainda segundo o diretor de fiscalização, o Procon está orientando as companhias aéreas a dar informações mais precisas ao consumidor, principalmente em casos de voos cancelados. Pelo menos 380 voos foram cancelados por conta do vendaval causado por um ciclone extratropical.

As companhias devem informar os passageiros sobre a possibilidade de realocação em outros voos, pagar a indenização, conceder o vale alimentação, o voucher para o táxi e providenciar um hotel caso o passageiro tenha que pernoitar em local diferente. Pagotti informou ainda que equipes do Procon estão no aeroporto de Congonhas verificando junto aos consumidores se as orientações estão sendo cumpridas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VENTANIA/SP/ENERGIA/ENEL/PROCON/RECLAMAÇÕES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda