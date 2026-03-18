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Venda de medicamentos para emagrecimento cresce 78,3% entre 2021 a 2025, diz Abafarma

O levantamento considera medicamentos das classes terapêuticas utilizadas para controle de peso

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

A matéria divulgada anteriormente saiu com a sigla errada da Associação de Distribuidores Farmacêuticos do Brasil no título. O correto é Abafarma, e não Abrafarma, que é a sigla da Associação Brasileira Redes Farmácias Drogaria. Segue o texto, com o título correto.

A venda de medicamentos para emagrecimento aumentou 78,3% entre 2021 e 2025, alcançando 7.356.469 unidades, segundo levantamento da Associação de Distribuidores Farmacêuticos do Brasil (Abafarma), com base em dados da IQVIA. Segundo a entidade, a maior expansão foi observada em 2025, quando a comercialização desses medicamentos avançou 39,1% em relação ao ano anterior.

O levantamento considera medicamentos das classes terapêuticas utilizadas para controle de peso, incluindo inibidores de apetite, como a sibutramina, anfepramona e mazindol, além dos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como "canetas emagrecedoras", informou a associação.

Para o presidente executivo da Abafarma, Oscar Yazbek Filho, o crescimento reflete uma combinação de fatores ligados ao avanço da obesidade e à maior disponibilidade de terapias inovadoras.

"A população está cada vez mais consciente de que excesso de peso pode representar um fator de risco para questões graves de saúde. Além disso, a oferta de terapias inovadoras nesse segmento vem aumentando expressivamente, o que favorece a curva de crescimento que observamos", disse ele.

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SAÚDE

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