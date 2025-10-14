Venda de bebidas destiladas pela internet não está proibida
Nota do Ministério da Justiça gerou confusão nas redes, mas venda de bebidas destiladas segue liberada no comércio eletrônico
Circulam nas redes sociais postagens com a informação errônea de que estariam suspensas as vendas de bebidas destiladas em plataformas de comércio eletrônico. Até mesmo alguns veículos de imprensa chegaram a publicar notícias sobre essa suposta proibição, que não está em vigor. A confusão surgiu após a circulação de versões diferentes sobre uma notificação da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) enviada às principais empresas do varejo digital no Brasil.
Na quarta-feira (8), a área de notícias do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma nota informando que a Senacon determinou a suspensão da venda de bebidas em plataformas virtuais. A nota foi apagada e substituída por outra, esclarecendo que a vedação se referia apenas a insumos usados na fabricação clandestina, como garrafas vazias, tampas e lacres.
Venda de bebidas destiladas não foi proibida
Com relação à venda de bebidas, a Senacon apenas recomendou a suspensão temporária, sem caráter obrigatório, com o objetivo de “apurar a regularidade dos vendedores e dos produtos anunciados”. Foram notificadas empresas como Shopee, Enjoei, Mercado Livre, Amazon Brasil, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Carrefour e Zé Delivery.
O Estadão Verifica solicitou esclarecimentos à Senacon, que reconheceu um erro na divulgação da notificação, mas afirmou que as empresas receberam apenas um documento oficial, definitivo.
Crise com metanol levou à medida preventiva
A medida foi motivada pela crise de intoxicação por metanol registrada em várias regiões do país. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira (13), foram confirmados 32 casos de intoxicação, com cinco mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas ou produzidas clandestinamente.
A Senacon determinou ainda que as plataformas revisem os anúncios de bebidas destiladas e restrinjam aqueles sem comprovação de procedência, rotulagem ou registro oficial. Também exigiu a remoção de anúncios suspeitos que possam favorecer a circulação de produtos falsificados.
Parceria busca combater desinformação no setor
Este conteúdo foi produzido em parceria com o Estadão Verifica e a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD). A iniciativa tem como objetivo combater a desinformação sobre o setor e reforçar a importância do jornalismo profissional na conscientização sobre os impactos negativos de rumores infundados.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA